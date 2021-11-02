我青少年BNT心肌炎為美2倍 指揮中心將討論是否打二劑
國內12至17歲青少年施打BNT第一劑滿4周，指揮中心研究施打第二劑。然而中研院生醫所兼任研究員何美鄉表示，對比美國及台灣現有數據估算，台青少年施打首劑BNT後心肌炎的粗發生率為美國青少年2倍，呼籲指揮中心應提出青少年施打疫苗「利弊」相關數據。對此，指揮中心發言人莊人祥說，數據隨時透明公開，我國與美國通報敏感度不同，第二劑是否施打會再與專家討論。
何美鄉今於臉書發文表示，美國先前公布青少年施打BNT疫苗後不良反應報告，在國內尚未替青少年施打BNT疫苗前，已有多位台灣學者對此政策表達疑慮，建議家長不要同意施打。
何美鄉以日前指揮中心公布國內15例青少年心肌炎數字，其中13例為12至17歲數據來估算，以台灣12至17歲的人口組群約為120萬人，接種率88％，台灣青少年接種第一劑BNT後，罹患心肌炎的機率約為13／百萬劑。
何美鄉指出，「在沒有台灣此年齡層預期的心肌炎背景值的情況下，我們至少可以說，台灣青少年施打第一劑疫苗後心肌炎的粗發生率為美國青少年的2倍。」至於第2劑BNT，是否也會相對的提升，非常值得關切。
何美鄉認為，歐美及以色列的報告，都說青少年的心肌炎80-90％都是輕症，況且沒有死亡。且歐美各國的疫情持續嚴重蔓延，因此他們決定繼續讓青少年施打疫苗。在他們的國家，青少年施打疫苗確實是利大於弊。但反觀台灣，也說利大於弊，但從來沒有提出台灣利與弊的數據分析，以供家長們參考。
莊人祥表示，截至10月27日最新數據，有關國內接種BNT後出現心肌炎有19例，年齡自12至21歲中，有16男、3女，其中12至17歲只有16人，包括13男、3女。這19例心肌炎患者，有17人已經出院，1人住院中，1人門診追蹤。而18例都是輕症，只有1個還在住院。他表示，根據指揮中心數據換算，心肌炎通報率，12至17歲男生22.5／百萬、女生5.5／百萬。
莊人祥說，心肌炎個案每周更新、數據透明，隨時都會跟外界報告。而我國與美國做法不同，我國通報心肌炎定義以大數據，而美國是以個案審查，因此分子數較少，心肌炎通報率牽涉到不同國家通報敏感度，都會影響數值。
對於青少年是否接種第二劑，莊人祥表示，會將這些數據與ACIP專家討論，包括先前不良事件、接種第一劑BNT的12至17歲青少年發生心肌炎等，交由專家研判是否需要接種第二劑。
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