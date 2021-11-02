快訊

境外增3突破性感染 她完整混打「2AZ＋2BNT」仍確診

我青少年BNT心肌炎為美2倍 指揮中心將討論是否打二劑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

我青少年BNT心肌炎為美2倍 指揮中心將討論是否打二劑

聯合報 / 記者許政榆楊雅棠邱宜君／台北即時報導
圖為醫護人員為BNT疫苗進行稀釋。報系資料照／記者許正宏攝影
圖為醫護人員為BNT疫苗進行稀釋。報系資料照／記者許正宏攝影

國內12至17歲青少年施打BNT第一劑滿4周，指揮中心研究施打第二劑。然而中研院生醫所兼任研究員何美鄉表示，對比美國及台灣現有數據估算，台青少年施打首劑BNT後心肌炎的粗發生率為美國青少年2倍，呼籲指揮中心應提出青少年施打疫苗「利弊」相關數據。對此，指揮中心發言人莊人祥說，數據隨時透明公開，我國與美國通報敏感度不同，第二劑是否施打會再與專家討論。

何美鄉今於臉書發文表示，美國先前公布青少年施打BNT疫苗後不良反應報告，在國內尚未替青少年施打BNT疫苗前，已有多位台灣學者對此政策表達疑慮，建議家長不要同意施打。

何美鄉以日前指揮中心公布國內15例青少年心肌炎數字，其中13例為12至17歲數據來估算，以台灣12至17歲的人口組群約為120萬人，接種率88％，台灣青少年接種第一劑BNT後，罹患心肌炎的機率約為13／百萬劑。

何美鄉指出，「在沒有台灣此年齡層預期的心肌炎背景值的情況下，我們至少可以說，台灣青少年施打第一劑疫苗後心肌炎的粗發生率為美國青少年的2倍。」至於第2劑BNT，是否也會相對的提升，非常值得關切。

何美鄉認為，歐美及以色列的報告，都說青少年的心肌炎80-90％都是輕症，況且沒有死亡。且歐美各國的疫情持續嚴重蔓延，因此他們決定繼續讓青少年施打疫苗。在他們的國家，青少年施打疫苗確實是利大於弊。但反觀台灣，也說利大於弊，但從來沒有提出台灣利與弊的數據分析，以供家長們參考。

莊人祥表示，截至10月27日最新數據，有關國內接種BNT後出現心肌炎有19例，年齡自12至21歲中，有16男、3女，其中12至17歲只有16人，包括13男、3女。這19例心肌炎患者，有17人已經出院，1人住院中，1人門診追蹤。而18例都是輕症，只有1個還在住院。他表示，根據指揮中心數據換算，心肌炎通報率，12至17歲男生22.5／百萬、女生5.5／百萬。

莊人祥說，心肌炎個案每周更新、數據透明，隨時都會跟外界報告。而我國與美國做法不同，我國通報心肌炎定義以大數據，而美國是以個案審查，因此分子數較少，心肌炎通報率牽涉到不同國家通報敏感度，都會影響數值。

對於青少年是否接種第二劑，莊人祥表示，會將這些數據與ACIP專家討論，包括先前不良事件、接種第一劑BNT的12至17歲青少年發生心肌炎等，交由專家研判是否需要接種第二劑。

今起八大行業有條件復業。記者會由左到右中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、發言人莊人祥。記者楊雅棠／攝影
今起八大行業有條件復業。記者會由左到右中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、發言人莊人祥。記者楊雅棠／攝影

新冠疫苗 BNT

延伸閱讀

尖叫BNT：93%施打同意率下喪失的青少年醫療自主與隱私

「AZ+莫德納」效果佳將開放混打？ 莊人祥：還要精算

傳醫護收施打第3劑AZ通知 指揮中心闢謠

COVID-19疫苗接種逾2487萬劑 涵蓋率73.47%

相關新聞

境外增3突破性感染 她完整混打「2AZ＋2BNT」仍確診

中央流行疫情指揮中心今公布新增4例境外移入確診個案，醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天新增的4例境外移中，有3例為「突破性...

第13輪2廠牌疫苗明起預約 BNT上午10時、AZ下午2時開放

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，提醒第13輪疫苗明日開放預約，包括BNT明天上午10時起、AZ明天下午2時起開始預...

我青少年BNT心肌炎為美2倍 指揮中心將討論是否打二劑

國內12至17歲青少年施打BNT第一劑滿4周，指揮中心研究施打第二劑。然而中研院生醫所兼任研究員何美鄉表示，對比美國及台...

新增6例疫苗接種後死亡 莫德納占4例

國內近期開始大規模接種新冠肺炎疫苗，昨天接種25.1萬劑疫苗，其中AZ疫苗最多，接種13.2萬劑；其次為莫德納 9.8萬...

青少年打第2劑BNT 專家籲提出利大於弊數據

台灣12至17歲青少年在校園接種第1劑BNT疫苗，指揮中心評估第2劑接種規劃，專家今天說，台青少年心肌炎發生率是美國2倍...

「AZ+莫德納」效果佳將開放混打？ 莊人祥：還要精算

指揮中心專家諮詢小組召集人、台大副校長張上淳今天上午透露，台大的「AZ+莫德納」試驗計畫發現，「AZ+莫德納」的抗體效價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。