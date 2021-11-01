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傳醫護收施打第3劑AZ通知 指揮中心闢謠

中央社 / 台北1日電

國內COVID-19疫苗陸續到貨，近期傳出醫護人員收到電子郵件通知可打第3劑AZ疫苗。指揮中心發言人莊人祥今天闢謠，國內未開放接種第3劑疫苗，接獲通知民眾不要相信。

莊人祥今天下午在中央流行疫情指揮中心記者會中表示，經指揮中心查證，寄件者顯示名稱為「疾病管制蜀」，而非使用「疾病管制署」的正確名稱，且此電子信件結尾為gametv.com.tw，與政府發出通常的gov.tw不同，電子信件並非疾管署信箱。

莊人祥強調，國內還沒開放接種第3劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，且信件很多內容是錯置的，極可能是為了騙取個資的假訊息，民眾若收到類似信件務必特別小心。他也重申，相關假訊息可能違反社會秩序維護法，可開罰新台幣3萬元以下罰鍰。

另外，隨COVID-19病毒不斷出現變種病毒，突破性感染案例頻傳，有國內醫師在臉書指出，台灣未來接種第4劑疫苗可能性極高。莊人祥表示，第4劑牽涉國際疫苗公平性問題，會持續觀察國際施打情況及疫情嚴峻程度，再做進一步評估與規劃。

接種COVID-19疫苗是恢復正常生活關鍵之一，人人都希望儘速接種疫苗，但國內有孕婦反映遲遲無法預約到第1劑莫德納疫苗，好不容易預約到BNT疫苗，醫院卻以孕婦不可打BNT為由，拒絕提供接種服務。莊人祥強調，國內並無禁止孕婦施打任何廠牌COVID-19疫苗。

莊人祥說，據疫情指揮中心統計，自開放孕婦施打COVID-19疫苗至今，國內孕婦族群約施打10萬劑莫德納疫苗，接種AZ疫苗的孕婦共246人，施打BNT疫苗的孕婦共231人。

有民眾痴痴等待莫德納疫苗，但今天上午卻有診所指出莫德納第2劑預約僅剩個位數，無法湊足人數，不能開瓶。莊人祥表示，若診所單日預約量較少，可彈性調整上、下午診次預約民眾施打時間；現階段僅開放施打莫德納疫苗第2劑，分為造冊及線上預約，會積極找出催打造冊者方法。

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