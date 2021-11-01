COVID-19疫苗接種逾2487萬劑 涵蓋率73.47%

指揮中心最新統計，國內累計接種2487萬劑COVID-19疫苗，人口涵蓋率73.47%；公費流感疫苗開打1個月也達300萬劑目標，未來將於雙北捷運站加開接種站，鼓勵接種。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午公布最新COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種數據，10月30日至31日共接種32萬6713劑疫苗，累計接種2487萬150劑疫苗，人口涵蓋率73.47%，劑次人口比106.14%。

在疫苗不良事件方面，莊人祥說，10月29日至31日共新增68件非嚴重不良事件、83件其他疑似嚴重不良事件以及9例死亡個案，死亡個案分別為2例AZ、5例莫德納、2例BNT疫苗。

莊人祥指出，2例AZ疫苗死亡個案年齡介於58歲至85歲間，於接種後8天至15天間發生；5例莫德納疫苗死亡個案年齡介於69歲至78歲，於接種後6天至35天間發生；2例BNT疫苗死亡個案年齡介於64歲至71歲，於接種後1天至12天間發生。

此外，莊人祥也公布公費流感疫苗接種進度，10月1日開打至今，全台共接種304萬劑流感疫苗，剛好符合第1個月達300萬劑目標，相較去年同期約408萬劑略減。

莊人祥指出，今年因10月流感疫苗開打時，很多醫院都在接種COVID-19疫苗，但流感疫苗仍每天穩定接種12萬至15萬劑，未來會在雙北捷運站、社區附近設置接種站，鼓勵民眾接種。

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