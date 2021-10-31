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美國再贈150萬劑莫德納 疫苗已起飛送往台灣
美國31日再送150萬劑莫德納（Moderna）新冠疫苗給台灣，中華民國駐美代表蕭美琴和美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）31日親赴機場送機，蕭美琴表示，見證拜登政府協助台灣及全球對抗新冠疫情的堅定承諾。
截至目前為止，美國政府已經捐贈台灣400萬劑新冠疫苗。
新一批疫苗由華航執飛，31日自肯塔基州路易威爾（Louisville）出發送往台灣。
美國政府資深官員表示，美國在全球公衛議題上與台灣建立緊密夥伴關係，雙方在疫情大流行期間並肩作戰；台灣是重要夥伴，美國珍視台灣為終結疫情及國際社會所做的種種貢獻。
這名官員表示，在美國爆發疫情初期，台灣施以援手，提供個人防護裝備和其他救命物資，美國至今仍感謝台灣的慷慨，並以能持續支持台灣為傲。
這名官員表示，美國捐贈疫苗不帶附加條件，也不是為了施恩或爭取讓步，唯一目標就是拯救生命；美國正與全球分享疫苗，並在國際疫苗戰略中領導世界，這是該做的事。
由於中國大陸阻撓疫苗採購，台灣取得疫苗面臨困難，日本、捷克、斯洛伐克、波蘭和立陶宛等國紛紛向台灣捐輸疫苗，美國今年6月也向台灣捐贈250萬劑莫德納疫苗。
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