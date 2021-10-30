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疫苗覆蓋率與施打順序 民調：近5成民眾滿意

中央社 / 台北30日電
草根影響力文教基金會今天公布一項民調顯示，近5成民眾滿意政府安排COVID-19疫苗的施打順序及覆蓋率表現。圖為示意圖。報系資料照／記者黑中亮攝影
草根影響力文教基金會今天公布一項民調顯示，近5成民眾滿意政府安排COVID-19疫苗的施打順序及覆蓋率表現。圖為示意圖。報系資料照／記者黑中亮攝影

草根影響力文教基金會今天公布一項民調顯示，近5成民眾滿意政府安排COVID-19疫苗的施打順序及覆蓋率表現，但也有約4成不滿意。其中又以20到29歲族群的滿意度較高。

草根影響力基金會委託TVBS民意調查中心，於10月5日到8日以電話訪問方式，完成1077份有效問卷，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負3個百分點。

調查問及對政府安排COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗施打順序的看法，48%民眾滿意，43%不滿意。其中以20到29歲族群滿意度較高（57%），40到49歲較低（42%）。

對於政府提升疫苗覆蓋率的表現，49%民眾滿意，41%不滿意，同樣也是20到29歲滿意度較高（69%），40到49歲較低（45%）。

草根基金會民調召集人顏永森表示，對於COVID-19疫苗的施打順序，政府應該擬定更客觀有效的順位，提升公平性和安全性。他並認為政府的一些政策規劃不夠明確，例如政府開放「混打」，但BNT、莫德納疫苗的數量是否足以供應相關需求，民眾是否要一直等下去，都沒有明確答案。

今天受邀評論民調的台北市立聯合醫院主治醫師賴昭智分析，20到29歲的滿意度較高，與BNT疫苗從年輕族群開始打有關。40到49歲被「夾在中間」，順位排在最後，因此較不滿意。他認為多數台灣民眾都能理解，國際上爭取疫苗很困難，但也會在意政府相關資訊和決策，是不是夠公開、透明。

毒理醫學專家招名威表示，這份民調的調查時間點在10月初，疫情已經緩和，如果在往前1、2個月調查，可更精準地反饋出民眾的意見。

顏永森表示，根據這次民調結果，政府應更積極地取得國際認證疫苗，有效掌握疫苗的來源與到貨時間，並控制疫苗購買成本，確保民眾能依照政府規劃的時間來注射疫苗，提高覆蓋率。

新冠疫苗

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