快訊

獨／上週住院治療…樂天銀行董座簡明仁今辭世 享壽70歲

打滿2劑疫苗可免戴口罩？莊人祥：口罩是最後防線

中央社 / 台北30日電
報系資料照／記者胡經周攝影
報系資料照／記者胡經周攝影

台北市長柯文哲今天說，明年農曆春節疫苗加上藥物，理論上不用戴口罩。對此中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，口罩是最後一道防線，某些場所還是不得不戴。

柯文哲今天表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情估計在明年農曆新年前就會結束，北市最慢明年1月中就會有7成人口打滿2劑COVID-19疫苗，加上藥物已發明上市，理論上就不用戴口罩。

媒體今天在疫情記者會上提問此事，指揮中心發言人莊人祥表示，目前國內零星確診都是舊案，沒有近期發生的疫情，但國際上疫情未歇。

莊人祥說，明年春節時國內疫苗接種人口涵蓋率會更提高，但指揮中心認為口罩措施仍要持續，如同去年的秋冬專案，為避免境外移入個案導致本土疫情，口罩仍是最後一道防線，在某些場所口罩還是不得不戴。

指揮中心指揮官陳時中今天出席醫療奉獻獎頒獎典禮前受訪也回應，隨著疫苗持續接種，相信明年春節期間疫情應該蠻穩定，但在特定場所口罩仍要戴好。

媒體提問，國外發現接種2劑疫苗者確診率反而提高，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞回應，疫苗接種率較高的西方國家，面臨「疫苗樂觀潮」問題。

羅一鈞說，特別是完整接種2劑疫苗後，民眾對於防護力有信心，可能不遵守或選擇性遵守防疫措施，採取風險行為造成染疫風險增加。

另指揮中心今天公布新增7例境外移入個案，羅一鈞說明，其中6例曾完整接種2劑COVID-19疫苗且滿14天，屬於突破性感染。

新冠疫苗 口罩 莊人祥 柯文哲

延伸閱讀

葉金川願與羅一鈞、莊人祥分享獎項 突語出驚人「有小三的不能給」

春節返鄉擬規畫「後4天居檢」 採檢次數再增加

第13輪滿50歲可任選AZ或BNT！ 混打11月可望上路

桃園女學生打BNT傳恐截肢 指揮中心已掌握15例不良個案

相關新聞

第13輪滿50歲可任選AZ或BNT！ 混打11月可望上路

國內公布第十三輪接種規畫，BNT疫苗第一劑開放12歲以上施打、第二劑開放18歲以上；AZ疫苗則開放50歲以上打第一劑、1...

打滿2劑疫苗可免戴口罩？莊人祥：口罩是最後防線

台北市長柯文哲今天說，明年農曆春節疫苗加上藥物，理論上不用戴口罩。對此中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，口罩是最後一...

BNT疫苗是否開放混打？陳時中稱：11月就會開放

立法院厚生會與本報合辦的第31屆醫療奉獻獎頒獎典禮，今天在圓山大飯店舉行。衛福部長陳時中參與頒獎典禮前接受媒體詢問，對於...

疫苗覆蓋率與施打順序 民調：近5成民眾滿意

草根影響力文教基金會今天公布一項民調顯示，近5成民眾滿意政府安排COVID-19疫苗的施打順序及覆蓋率表現，但也有約4成...

美核准5至11歲兒童輝瑞開打 台灣跟進還要考慮這一點

美國食品藥物管理局（FDA）正式批准5至11歲兒童接種輝瑞疫苗的緊急使用授權，國內現已開放12歲至17歲青少年施打，年齡...

預測疫情明年1月結束 柯文哲：北巿七成打完2劑就免戴口罩

台北市長柯文哲上午參加「鬧熱關渡節」活動時指出，他評估明年1月前，疫情會結束。柯文哲活動結束後受訪，對於是否還需要自編2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。