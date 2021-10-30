打滿2劑疫苗可免戴口罩？莊人祥：口罩是最後防線
台北市長柯文哲今天說，明年農曆春節疫苗加上藥物，理論上不用戴口罩。對此中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，口罩是最後一道防線，某些場所還是不得不戴。
柯文哲今天表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情估計在明年農曆新年前就會結束，北市最慢明年1月中就會有7成人口打滿2劑COVID-19疫苗，加上藥物已發明上市，理論上就不用戴口罩。
媒體今天在疫情記者會上提問此事，指揮中心發言人莊人祥表示，目前國內零星確診都是舊案，沒有近期發生的疫情，但國際上疫情未歇。
莊人祥說，明年春節時國內疫苗接種人口涵蓋率會更提高，但指揮中心認為口罩措施仍要持續，如同去年的秋冬專案，為避免境外移入個案導致本土疫情，口罩仍是最後一道防線，在某些場所口罩還是不得不戴。
指揮中心指揮官陳時中今天出席醫療奉獻獎頒獎典禮前受訪也回應，隨著疫苗持續接種，相信明年春節期間疫情應該蠻穩定，但在特定場所口罩仍要戴好。
媒體提問，國外發現接種2劑疫苗者確診率反而提高，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞回應，疫苗接種率較高的西方國家，面臨「疫苗樂觀潮」問題。
羅一鈞說，特別是完整接種2劑疫苗後，民眾對於防護力有信心，可能不遵守或選擇性遵守防疫措施，採取風險行為造成染疫風險增加。
另指揮中心今天公布新增7例境外移入個案，羅一鈞說明，其中6例曾完整接種2劑COVID-19疫苗且滿14天，屬於突破性感染。
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