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直播／青少年何時2劑、春節返鄉配套？指揮中心下午2時說明

聯合報 / 記者謝承恩／台北即時報導
指揮中心發言人莊人祥將於下午記者會上，進一步說明疫苗施打及春節返鄉規畫。圖／指揮中心提供
指揮中心發言人莊人祥將於下午記者會上，進一步說明疫苗施打及春節返鄉規畫。圖／指揮中心提供

國內公布第十三輪接種規畫，開放BNT疫苗及AZ疫苗的第一劑、第二劑施打，使原先公布的混打計畫落空，加上並未開放12-17歲以下青少年施打第二劑，指揮中心今日下午2時記者會上，指揮中心發言人莊人祥也將進一步說明。

面對春節返鄉來臨，旅館量能吃緊，遲未開放民眾回到家中居家檢疫，或進一步公布縮短防疫旅館居家檢疫時間。國內專家紛紛提出隱憂，國內有首例AY.4.2變異株現蹤，應盡快補足覆蓋率，同時與病毒找到相處模式。

中國醫感染管制中心副院長黃高彬表示，面對春節返鄉國人千里迢迢回國目的是為了團圓，仍須要進一步謹慎考量居家檢疫配套，例如返鄉者要打滿兩劑疫苗，且同住家人接要滿二劑接種，家中若是透天，需要一人住一層，若是公寓則要有兩套以上衛浴設備，才符合居檢資格。

BNT疫苗第一劑開放12歲以上施打、第二劑開放18歲以上；AZ疫苗則開放50歲以上打第一劑、18歲以上打二劑，共計有241萬人施打，未來將在11月3日開放分流預約。莊人祥表示，青少年第二劑BNT規劃仍在討論中，現已發放同意書給家長，最快要到11月底或12月初才可能施打。

新冠疫苗

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