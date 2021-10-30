直播／青少年何時2劑、春節返鄉配套？指揮中心下午2時說明
國內公布第十三輪接種規畫，開放BNT疫苗及AZ疫苗的第一劑、第二劑施打，使原先公布的混打計畫落空，加上並未開放12-17歲以下青少年施打第二劑，指揮中心今日下午2時記者會上，指揮中心發言人莊人祥也將進一步說明。
面對春節返鄉來臨，旅館量能吃緊，遲未開放民眾回到家中居家檢疫，或進一步公布縮短防疫旅館居家檢疫時間。國內專家紛紛提出隱憂，國內有首例AY.4.2變異株現蹤，應盡快補足覆蓋率，同時與病毒找到相處模式。
中國醫感染管制中心副院長黃高彬表示，面對春節返鄉國人千里迢迢回國目的是為了團圓，仍須要進一步謹慎考量居家檢疫配套，例如返鄉者要打滿兩劑疫苗，且同住家人接要滿二劑接種，家中若是透天，需要一人住一層，若是公寓則要有兩套以上衛浴設備，才符合居檢資格。
BNT疫苗第一劑開放12歲以上施打、第二劑開放18歲以上；AZ疫苗則開放50歲以上打第一劑、18歲以上打二劑，共計有241萬人施打，未來將在11月3日開放分流預約。莊人祥表示，青少年第二劑BNT規劃仍在討論中，現已發放同意書給家長，最快要到11月底或12月初才可能施打。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言