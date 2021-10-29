桃園女學生打BNT傳恐截肢 指揮中心已掌握15例不良個案

桃園一名女學生疑接種疫苗後併發心肌炎，需要裝設葉克膜，傳出面臨截肢。指揮中心發言人莊人祥表示，目前接種BNT疫苗後，不良事件為心肌炎者有15例，其中1例住院中，其餘皆已出院或門診追蹤中。現已掌握仍在住院中患者，家屬不希望透露太多。

另一名高雄男子接種BNT疫苗兩天後，全身紫斑性血腫送急診。莊人祥表示，該案為50歲男性，本身有免疫風濕性相關病史，10月17日接種一劑BNT疫苗，18日出現全身多處出血點，屬自發性淤斑已自行到急診就醫，目前住院中。衛生局有協助通報不良事件，協助申請預防接種救濟。

國內疫苗接種劑量突破國內總人口數，累計接種 2404萬8734 劑。今日公布疫苗接種後死亡個案新增5例，分別為3例接種AZ疫苗，年齡為59歲至86歲間；1例接種莫德納疫苗，年齡66歲，其它疫苗則無，目前累計982例疫苗接種後發生死亡之不良事件。

另外12歲至21歲青少年接種BNT疫苗後，出現心肌炎者有15例， 為12名男性、3名女性，其中1例仍在住院中，其餘皆已出院或門診追蹤中，衛生局有掌握狀且持續關懷中。至於專家曾討論說要暫停第二劑BNT疫苗施打，莊人祥則表示，ACIP會議會進行討論，也會請教育單位發放第二劑接種意願書。

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