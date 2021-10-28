11月疫苗進高度滿足期 中央不反對捷運設接種站

國內COVID-19疫苗到貨穩定，指揮中心指揮官陳時中今天說，預估11月起台灣進入疫苗高度滿足期，可滿足已登記者意願；中央不反對地方政府在捷運設接種站，擴充量能。

陳時中下午在指揮中心記者會中表示，今天及明天陸續有BNT疫苗到貨。此外，媒體問及，與莫德納（Moderna）藥廠簽訂的合約還有230萬劑疫苗何時報貨及再開放莫德納疫苗第1劑施打時程。陳時中回應，「兩個答案都是快了。」

陳時中進一步說明，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗11月進入高度滿足期。換句話說，就是現在已在疫苗預約平台登記意願者及有施打第2劑需求者，都可在11月盡量予以滿足，是否需祭出接種鼓勵制度，會依後續施打狀況評估。

至於國內約有3成長者對COVID-19疫苗疑有疫苗猶疑，施打率無法提升，陳時中說，雖然國際間部分國家會強制特定族群接種，但大部分都是強制社會較常接觸不特定族群者，很少強制老年人，台灣也不會強制老人家施打，長輩們都有不同想法，尊重意願，承諾盡力說明疫苗優點，鼓勵長者施打。

高端疫苗出現庫存，有媒體問及可否做為第3劑加強劑使用。陳時中認為，「當然也不是不可能」，但施打第3劑須與前一劑至少間隔半年以上，大部分民眾還不到接種時間，且尚未有人體試驗支持，若將來有具可信度科學證據，不排除以高端做為第3劑加強劑。

至於台北市長柯文哲赴議會盼編列新台幣28億元做為第3劑疫苗購買預算，陳時中表示，台北市過去就有表態想要買疫苗，柯文哲25日至指揮中心開會時，雙方也有討論此話題，當時已說明中央有第3劑購買計畫，認為目前沒有這樣的需要。

台北市研擬捷運站打COVID-19疫苗，陳時中表示，施打疫苗主要由地方政府規劃，地方根據量能及配備的布置，不論是在捷運站或與里長合作中型接種站，只要是對於民眾最好的接種模式，指揮中心都不反對。

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