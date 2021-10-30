疫苗混打「AZ+BNT」利大於弊？民眾正反觀點大不同

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近兩週內「疫苗混打」話題的網路聲量表現，帶您了解疫苗混打的網路聲量變化，以及網友對該話題的正反輿情觀點。

衛福部日前公布，將在第十三期疫苗預約中，開放AZ加上BNT疫苗混打的組合，希望能藉此盡快提高國人兩劑疫苗接種率。儘管衛福部長陳時中表示，一切還是須依據疫苗實際到貨量安排，但消息一出隨即引發民眾熱論。

疫苗混打可能性增，事件聲量一併漲高

日前，陸續傳出政府有意開放疫苗混打，並積極與各大醫院及專家研討相關可能性，因此「疫苗混打」聲量持續有平穩的討論聲量。直到10月18日當天，指揮官陳時中首度鬆口表示隨著不同廠牌的疫苗陸續到貨，新冠疫苗的混打最快可望於11月開放，帶起事件聲量。

疫苗混打近兩週討論聲量。 Social Lab社群實驗室/製圖

而後10月20日，中央疫情指揮中心宣佈「第13期擬開放AZ混打BNT疫苗」，疫苗混打話題再度發酵。儘管指揮官陳時中再三強調，一切還是以當時疫苗到貨量為準，但許多民眾已經迫不及待希望能預約疫苗的混打，像是有網友就發文表示「第一劑打了AZ，本來明天要去打第二劑（AZ），現在決定要等混打了」，貼文一出迅速引發民眾熱議，有許多人表示「又還不確定能不能混打，小心之後打不到第二劑」、「不要挑疫苗了啦，輪到你就去打」等，但也有民眾表示「我也準備等混打～等不到就算了」。

疫苗該不該混打？網友憂覆蓋率問題

對於疫苗混打的議題，民眾態度參差，其中對於「該把新到貨的BNT疫苗用於第二劑混打」，抑或「分配給尚未施打第一劑疫苗的民眾接種」，網友看法大不同。支持混打的多數民眾對此樂觀其成，表示「很好啊，不然第一劑打莫德納的，不知道還要打多久」，認為透過疫苗混打可「提高第二劑疫苗的覆蓋率」，特別是現階段莫德納疫苗的到貨率低，許多民眾都無法如期在第二劑疫苗建議時間內施打。網友也表示希望政府未來除了研擬AZ混打其他疫苗外，也能考慮開放莫德納混打其他種疫苗。

疫苗混打政策網友正反熱議焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖

而持反對意見的網友則表示，由於許多尚未接種疫苗的民眾只願意接種BNT疫苗，因此，與其將BNT疫苗用於混打，不如「優先考量第一劑的覆蓋率」，將疫苗分配給尚未施打第一劑的人，並表示「很多人第一劑都還沒打，就先不要考慮有風險的混打吧」等。

另方面，也有支持混打疫苗的網友表示「國外看起來混打效果很好啊」，認為混打疫苗可提高疫苗保護力，並無不妥；但反對派的網友則認為，混打相關數據仍然不齊全，且疫苗問世時間不到兩年，長遠來看，混打是否能提高保護力仍有待商榷，並表示「（新冠）疫苗這種東西才研發不到兩年，混打數據能有多準確？」等疑慮。

雖目前疫苗混打的政策仍未完全拍板定案，但不論是否混打疫苗，民眾在接種任何疫苗前都須審慎評估自身健康狀況，並洽詢醫療專業人士，了解施打風險！

觀看原文→ https://bit.ly/3boZJ4F

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

商品推薦