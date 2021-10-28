焦糖哥哥稱疫苗多到滿出來「喊加買BNT的人該道歉」網炸鍋：平行時空

民進黨員「焦糖哥哥」陳嘉行一向關心政治，臉書上常有討論時事文章。日前他在臉書貼文稱「疫苗現在多到庫存滿出來，當初喊要買三千萬劑BNT的，要不要出來道歉了？」，掀起網友論戰。

陳嘉行在臉書發文力挺蔡政府，稱台灣基本薪資又要調漲了，是因為大家努力，經濟成長創新高。而台灣的國防預算增加，是因為我們國家賺錢，而且與美國關係大躍進。他還說「如果美方不信任台灣政府，美國🇺🇸是不可能把尖端武器賣給台灣的。」

焦糖哥哥已打完兩劑高端，日前他在臉書貼文稱「疫苗現在多到庫存滿出來，當初喊要買三千萬劑BNT的，要不要出來道歉了？」，掀起網友論戰。 圖擷自 焦糖哥哥-陳嘉行臉書

陳嘉行還秀出接種兩劑高端小黃卡，稱疫苗第一劑覆蓋率快要到80%，剩下還不打就是不打的人，他還表示，身邊朋友一堆「打滿兩劑」。

陳嘉行這番言論，讓ptt網友炸鍋，「活在平行時空？」、「就是這種咖，逼我出門投票」、「不檢討誰要買高端的，害大家不能去美國？」、「跟美國關係大躍進，但你11月後連美國都進不去欸」、「中山的教授(陳嘉行之前以同等學力「卓越領域」甄試上中山大學社會研究所)，出來帶回去好嗎？」。

網友質疑很多人已打第二劑的說法，「他身邊打滿兩劑的朋友是第二類人員嗎」、、「我還沒打到第二劑，所以焦糖朋友都50歲以上？」、「 一堆人還沒打第二劑，只有你的高端是真的滿出來」、「多到滿出來？那為啥還要預約？造謠不用罰？」、「我還沒打到第二劑，是要找焦糖客訴嗎？」、「焦糖哥哥，可是高端真的沒人打」。

商品推薦