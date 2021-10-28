快訊

太魯閣號事故李義祥60萬交保花檢抗告成功 高分院撤銷發回重裁

直播／50萬名幸運兒是你嗎？ 動滋券第三周號碼10:30抽籤

焦糖哥哥稱疫苗多到滿出來「喊加買BNT的人該道歉」網炸鍋：平行時空

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為民眾接種疫苗示意圖，非新聞當事人。記者蘇健忠攝影／報系資料照
圖為民眾接種疫苗示意圖，非新聞當事人。記者蘇健忠攝影／報系資料照

民進黨員「焦糖哥哥」陳嘉行一向關心政治，臉書上常有討論時事文章。日前他在臉書貼文稱「疫苗現在多到庫存滿出來，當初喊要買三千萬劑BNT的，要不要出來道歉了？」，掀起網友論戰。

陳嘉行在臉書發文力挺蔡政府，稱台灣基本薪資又要調漲了，是因為大家努力，經濟成長創新高。而台灣的國防預算增加，是因為我們國家賺錢，而且與美國關係大躍進。他還說「如果美方不信任台灣政府，美國🇺🇸是不可能把尖端武器賣給台灣的。」

焦糖哥哥已打完兩劑高端，日前他在臉書貼文稱「疫苗現在多到庫存滿出來，當初喊要買三千萬劑BNT的，要不要出來道歉了？」，掀起網友論戰。 圖擷自焦糖哥哥-陳嘉行臉書
焦糖哥哥已打完兩劑高端，日前他在臉書貼文稱「疫苗現在多到庫存滿出來，當初喊要買三千萬劑BNT的，要不要出來道歉了？」，掀起網友論戰。 圖擷自焦糖哥哥-陳嘉行臉書

陳嘉行還秀出接種兩劑高端小黃卡，稱疫苗第一劑覆蓋率快要到80%，剩下還不打就是不打的人，他還表示，身邊朋友一堆「打滿兩劑」。

陳嘉行這番言論，讓ptt網友炸鍋，「活在平行時空？」、「就是這種咖，逼我出門投票」、「不檢討誰要買高端的，害大家不能去美國？」、「跟美國關係大躍進，但你11月後連美國都進不去欸」、「中山的教授(陳嘉行之前以同等學力「卓越領域」甄試上中山大學社會研究所)，出來帶回去好嗎？」。

網友質疑很多人已打第二劑的說法，「他身邊打滿兩劑的朋友是第二類人員嗎」、、「我還沒打到第二劑，所以焦糖朋友都50歲以上？」、「 一堆人還沒打第二劑，只有你的高端是真的滿出來」、「多到滿出來？那為啥還要預約？造謠不用罰？」、「我還沒打到第二劑，是要找焦糖客訴嗎？」、「焦糖哥哥，可是高端真的沒人打」。

新冠疫苗

延伸閱讀

配合民眾提早開放…接種站「一片冷清」讓醫心寒：整我們嗎？

疫苗孤兒有解！他問「堅持不打疫苗的人有苦衷？」 網曝真相

打兩劑疫苗就能安心？ 小兒急診醫生決定「從今永生戴口罩」

台中彰化、桃園疫苗名額秒殺！第十二輪加開災情惹民怨

相關新聞

台中新增1例打AZ後死亡！ 76歲女腳疼多日3個月後亡

台中今天新增1例打完新冠肺炎疫苗後疑似不良反應死亡個案。台中市衛生局說明，截至今天上午8時，台中疫苗不良反應通報疑注射疫...

北市自購疫苗柯文哲透露：已跟陳時中談 中央說會買夠

台北市長柯文哲今天赴議會專案報告防疫振興等相關政策。對於台北市將編列28億元預算自購第三劑疫苗，柯文哲透露，他大前天晚上...

焦糖哥哥稱疫苗多到滿出來「喊加買BNT的人該道歉」網炸鍋：平行時空

民進黨員「焦糖哥哥」陳嘉行一向關心政治，臉書上常有討論時事文章。日前他在臉書貼文稱「疫苗現在多到庫存滿出來，當初喊要買三千萬劑BNT的，要不要出來道歉了？」，掀起網友論戰。

台中彰化、桃園疫苗名額秒殺！第十二輪加開災情惹民怨

國內第十二輪疫苗預約昨天截止，不料昨晚7時三度加開AZ及BNT疫苗，並於今天中午12時截止預約，預計有24.8萬人符合資...

第9批BNT疫苗約90萬劑清晨06：14抵台 通關直送冷儲物流中心

第九批輝瑞BNT疫苗清晨運抵桃園機場，疫苗同樣由華航CI-62航班以客機載貨的方式從德國法蘭克福機場起運，由於BNT及A...

疫苗覆蓋率達標 研擬邊境鬆綁

疫苗覆蓋率今可望達到一劑七成、二劑三成的目標，入境免隔離、縮短居家檢疫等措施何時放寬，指揮中心指揮官陳時中表示，正與專家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。