高市釋出1萬劑BNT疫苗 提供12歲以上市民接種

高雄市政府衛生局晚間宣布，高市將釋出1萬劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）BNT疫苗，提供12歲以上市民尚未接種第1劑者，10月30日前向合約醫院預約接種。

衛生局晚間發布新聞稿表示，自今年3月22日國內COVID-19疫苗開打，截至10月26日止，高雄市累計接種272萬7747劑疫苗，人口涵蓋率68.58%，第2劑涵蓋率30.56%，劑次人口比99.14%。

高雄市長陳其邁今天前往林皇宮社區接種站，慰勉現場醫護團隊及防疫人員辛勞。陳其邁表示，時序已進入秋冬，有可能是COVID-19疫情再起的危險時節，特別是變異病毒株的流行。

陳其邁呼籲市民，尤其鼓勵家中長輩踴躍接種疫苗，居家每位同住家人盡可能都打疫苗，讓群體免疫效果更好，保護自己更保護家人，即使發生突破性感染，重症及死亡風險也能降到最低。

衛生局表示，高雄市將釋出1萬劑BNT疫苗，提供12歲以上市民尚未接種第1劑者，10月30日前儘速向合約醫院預約接種（https://khd.kcg.gov.tw/tw/news/show.php?num=4849）。

陳其邁表示，分析英國與日本疫情趨勢均顯示，接種疫苗可大幅降低感染導致重症及死亡率，快速提升疫苗涵蓋率是當務之急，也是評估開放NPI（非藥物介入措施）管制的重要指標。

商品推薦