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第12輪AZ、BNT又加開「名額有限」 24.8萬人今晚7點快搶

高端獲選WHO計畫 日再贈30萬劑AZ

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導

高端最近獲選WHO臨床疫苗實驗計劃，代表其被視為具有潛力的疫苗！衛福部長陳時中於27日記者會表示，國產疫苗高端獲得WHO贊助成為臨床試驗疫苗，是非常不容易的事情，且實驗經費將由WHO資助，藥廠僅需提供疫苗。此外，指揮中心於27日表示，國內新增8例新冠肺炎確診病例，均為境外移入。

有望認可高端

WHO工作小組審核20款疫苗後，選擇了2款疫苗，包括高端與美國Inovio。陳時中表示，在WHO認證之下，台灣將可提供高端給全世界缺乏疫苗的國家，高端能夠候選進行各國中心的試驗，未來發展更加樂觀。

陳時中也說，以現在狀況而言，世界上有許多疫苗仍在等待認證，而被WHO選為唯二的疫苗，可以說明高端是相對優秀、有潛力的疫苗。

他說，如果高端未來真的能在各方醫學專家的檢驗下，取得良好的結果，能成為WHO認可的疫苗機會相當大。

疾管署與高端疫苗簽訂開口合約，先購買500萬劑，若有需求才會再採購。如果高端成功通過WHO的第三期試驗，會不會考慮要求藥廠履行五百萬劑高端疫苗的開口合約？陳時中表示，考慮到現在疫苗的能量，應該不需要另外五百萬劑的疫苗。

日本再捐贈AZ

日本政府再提供台灣AZ疫苗，於27日抵台30萬劑，總計共420.4萬劑疫苗。本批疫苗效期至2022年1月26日，有民眾反應，第一劑接種AZ後想要混打或想預約第一劑AZ的民眾，會因日本的捐贈AZ疫苗後而開放嗎？陳時中回答，如果對疫苗有特殊安排的民眾，可能就會等比較久一點。

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