花博接種站上軌道 陳時中籲依照預約時間前往

台北市花博COVID-19疫苗接種站日前因人潮擁擠又逢雨天，長輩撐傘苦等引發民怨。指揮中心指揮官陳時中今天說，花博接種站已上軌道，籲民眾依預約時間前往秩序就會好。

台北市安排花博爭豔館為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種站，台北市立聯合醫院中興院區整合醫學照護科主治醫師醫師姜冠宇今天在臉書（Facebook）發文表示，因有民眾抱怨等太久，花博接種站時間從上午8時提前至7時30分，結果人卻來得零零落落。

媒體今天在疫情記者會上提問此事，指揮官陳時中回應，第一線人員最了解接種站情況，昨天上午他前往花博接種站，確實接種人數非常龐大，但現場井然有序。

陳時中說，起初民眾有所抱怨，因接種時間較晚，剛好先前又是年長者接種，長輩生理時鐘較早，也習慣早到，有人上午7時就到，但接種站還沒開始，加上下雨天，雖有遮雨的等待區，但現場混亂也造成抱怨。

陳時中說，花博疫苗接種是很好的經驗，他也呼籲要加強宣導，民眾盡量依照預約排定的時間前來，提早抵達相對效率不高，照時間來秩序最好。

陳時中也提到，之後隨著接種者的年齡降低，大部分民眾依排定的時間前來，減少等候時間，接種秩序也最好。

他也說，支援疫苗接種很辛苦，他相信將來會愈做愈好，也要給予相當的鼓勵，昨天他到花博接種站時，看到現場已上軌道。

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