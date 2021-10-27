快訊

評／美中和解了嗎？拜登如何處理對中貿易政策

大手筆寵妻！台積電魏哲家贈妻千張股票 市值近6億元

花博接種站上軌道 陳時中籲依照預約時間前往

中央社 / 台北27日電
針對楊志良「應開除」一說， 陳時中嘆了一口氣說，「坦白講我無言以對」。圖／指揮中心提供
針對楊志良「應開除」一說， 陳時中嘆了一口氣說，「坦白講我無言以對」。圖／指揮中心提供

台北市花博COVID-19疫苗接種站日前因人潮擁擠又逢雨天，長輩撐傘苦等引發民怨。指揮中心指揮官陳時中今天說，花博接種站已上軌道，籲民眾依預約時間前往秩序就會好。

台北市安排花博爭豔館為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種站，台北市立聯合醫院中興院區整合醫學照護科主治醫師醫師姜冠宇今天在臉書（Facebook）發文表示，因有民眾抱怨等太久，花博接種站時間從上午8時提前至7時30分，結果人卻來得零零落落。

媒體今天在疫情記者會上提問此事，指揮官陳時中回應，第一線人員最了解接種站情況，昨天上午他前往花博接種站，確實接種人數非常龐大，但現場井然有序。

陳時中說，起初民眾有所抱怨，因接種時間較晚，剛好先前又是年長者接種，長輩生理時鐘較早，也習慣早到，有人上午7時就到，但接種站還沒開始，加上下雨天，雖有遮雨的等待區，但現場混亂也造成抱怨。

陳時中說，花博疫苗接種是很好的經驗，他也呼籲要加強宣導，民眾盡量依照預約排定的時間前來，提早抵達相對效率不高，照時間來秩序最好。

陳時中也提到，之後隨著接種者的年齡降低，大部分民眾依排定的時間前來，減少等候時間，接種秩序也最好。

他也說，支援疫苗接種很辛苦，他相信將來會愈做愈好，也要給予相當的鼓勵，昨天他到花博接種站時，看到現場已上軌道。

新冠疫苗

延伸閱讀

再打11.9萬人十月就達標！春節返鄉居檢「年後機會大」

花博接種站曾引民怨 陳時中昨勘查讚：很上軌道

高端完成三期後追加買回500萬劑？ 陳時中：目前沒需要

王必勝不倫戀恐革職？陳時中否認：指揮中心非常需要他

相關新聞

配合民眾提早開放…接種站「一片冷清」讓醫心寒：整我們嗎？

為因應第十二輪疫苗施打作業，北市府在花博設置大型接種站，卻因動線不佳、長輩提早到卻淋雨等問題引發民怨。接種站為配合民眾，將施打時間從早上8點提前到7點半，醫護人員也提早抵達崗位待命...

第12輪預約截止共178萬人施打 雙北量能還有剩

國內疫苗第十二輪第二階端今日12時截止預約，包含第一劑BNT疫苗、第二劑莫德納跟AZ疫苗等加開預約者，也在其中，共178...

史上複雜第12輪預約截止 北市還剩7萬多人莫德納剩最多

史上最複雜的第十二輪疫苗預約接種，中央1922預約系統第十二輪第二階段預約，已在今天中午12點截止，台北市副市長蔡炳坤表...

花博接種站上軌道 陳時中籲依照預約時間前往

台北市花博COVID-19疫苗接種站日前因人潮擁擠又逢雨天，長輩撐傘苦等引發民怨。指揮中心指揮官陳時中今天說，花博接種站...

第12期疫苗第2階段加開仍額滿？ 北市：還有預約名額

史上最複雜的第12期疫苗第二階段開放預約，儘管中央協助加開BNT及AZ預約名額，但仍有里長反應即刻秒殺，北市衛生局表示，...

再打11.9萬人十月就達標！春節返鄉居檢「年後機會大」

國人力拼十月底一劑覆蓋率達七成，目前還差11萬9497人就可提前達標，若未來二劑覆蓋率達三成，而二劑若達六成則有考慮邊境...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。