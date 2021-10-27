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配合民眾提早開放…接種站「一片冷清」讓醫心寒：整我們嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
醫師姜冠宇在臉書貼出疫苗接種站的畫面，當時約為早上10點多，只見現場人來得零零落落、空位相當多。圖／取自姜冠宇醫師臉書粉絲專頁
醫師姜冠宇在臉書貼出疫苗接種站的畫面，當時約為早上10點多，只見現場人來得零零落落、空位相當多。圖／取自姜冠宇醫師臉書粉絲專頁

為因應第十二輪疫苗施打作業，北市府在花博設置大型接種站，卻因動線不佳、長輩提早到卻淋雨等問題引發民怨。接種站為配合民眾，將施打時間從早上8點提前到7點半，醫護人員也提早抵達崗位待命，不料接種現場卻冷冷清清、空位極多，身處第一線的醫師姜冠宇也忍不住痛批「這樣是存心整我們嗎？」

花博接種站主要由北市醫護支援，醫師姜冠宇在臉書以「我覺得人真的就是大頭症」為題發文表示，為支援疫苗接種，聯醫動用各院區系統「開戰線」，許多醫護人員都是不特定被徵召，調開自己的上班時間、放著自己負責的病人，加夜班、不週休，每天早上8點始為民眾施打疫苗，他們努力站在第一線付出，卻仍有民眾感到不滿足。

一些人提早抵達後卻抱怨「打疫苗等太久」，接種站為滿足民眾需求，便改為早上7點半開放施打，醫護人員的集合時間也更改為早上6點50分，全力應戰。姜冠宇也貼出接種站27日的現場照片，只見人來得零零落落、現場空位相當多，讓他忍不住痛罵「看到戰線加開後也不被珍惜，這樣是存心整我們嗎？」

姜冠宇指出，「這些照片不是7點半到8點拍的，還是人潮應該最凶的10點多拍的！」，更提到接種現場有「大片區域空空如也」，懷疑「這樣同時間開這麼多戰線是何必啊？」。他也在文中呼籲大眾，「請至少讓我們做得值得，可以嗎？可以嗎？民主社會大喊權利，前提是要對自己負責任的公民啊！」

貼文引發共鳴，許多網友紛紛留言感謝醫護人員的辛勞，「辛苦了！真的沒必要為了少數幾個加開戰線，傷的是醫療量能」、「辛苦醫護和行政人員了」、「這真是太浪費醫療人力了」，也有人怒批「台灣人民實在被寵壞了」、「刁民就是什麼事情都要以他方便為主啊」、「現在刁民太多啊，沒有同理心」，也有民眾分享，自己在早上8點時去打疫苗，現場人沒有滿但也不少，可能每個地方的狀況都不盡相同。

醫師姜冠宇在臉書貼出疫苗接種站的畫面，當時約為早上10點多，只見現場人來得零零落落、空位相當多。圖／取自姜冠宇醫師臉書粉絲專頁
醫師姜冠宇在臉書貼出疫苗接種站的畫面，當時約為早上10點多，只見現場人來得零零落落、空位相當多。圖／取自姜冠宇醫師臉書粉絲專頁

新冠疫苗 醫護人員

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