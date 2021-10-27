日本第6度贈台AZ疫苗30萬劑 效期至111年1月26日

中央流行疫情指揮中心今天表示，日本政府提供第6批的30萬劑AZ疫苗於今天上午運抵桃園國際機場，這30萬劑AZ疫苗的效期至111年1月26日。

日本外務大臣茂木敏充昨天宣布，追加提供阿斯特捷利康（AZ）的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗給台灣，總計約30萬劑，已於今天運抵。日本至今已6度提供AZ疫苗給台灣，前5次共約390.4萬劑。

指揮中心指揮官陳時中今天下午記者會中表示，這批日本新捐贈的30萬劑AZ疫苗在完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。本批疫苗效期至2022年1月26日，將由指揮中心統籌規劃運用，提供國人與在台日籍人士接種。

陳時中說明，日本提供台灣阿斯特捷利康（AZ）疫苗分別為6月4日124萬劑、7月8日113萬劑、7月15日97萬劑、9月7日6.4萬劑、9月25日50萬劑及本批30萬劑，共420.4萬劑。

陳時中說，日本捐贈COVID-19疫苗有助台灣提升疫苗覆蓋率，指揮中心再次向日本政府及人民致上誠摯謝意。當然也非常感謝駐日代表謝長廷在日本的努力。

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