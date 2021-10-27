快訊

王必勝不倫戀恐革職？陳時中否認：指揮中心非常需要他

今本土確診+0！境外8例 自美國、印尼、菲律賓入境

日本第6度贈台AZ疫苗30萬劑 效期至111年1月26日

中央社 / 台北27日電
日本捐贈的第6批AZ疫苗30萬劑，27日上午由日本航空公司JL-6729班機運抵桃園機場。圖為裝載在後貨艙的2小溫控貨櫃卸載作業。記者陳嘉寧／攝影
日本捐贈的第6批AZ疫苗30萬劑，27日上午由日本航空公司JL-6729班機運抵桃園機場。圖為裝載在後貨艙的2小溫控貨櫃卸載作業。記者陳嘉寧／攝影

中央流行疫情指揮中心今天表示，日本政府提供第6批的30萬劑AZ疫苗於今天上午運抵桃園國際機場，這30萬劑AZ疫苗的效期至111年1月26日。

日本外務大臣茂木敏充昨天宣布，追加提供阿斯特捷利康（AZ）的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗給台灣，總計約30萬劑，已於今天運抵。日本至今已6度提供AZ疫苗給台灣，前5次共約390.4萬劑。

指揮中心指揮官陳時中今天下午記者會中表示，這批日本新捐贈的30萬劑AZ疫苗在完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。本批疫苗效期至2022年1月26日，將由指揮中心統籌規劃運用，提供國人與在台日籍人士接種。

陳時中說明，日本提供台灣阿斯特捷利康（AZ）疫苗分別為6月4日124萬劑、7月8日113萬劑、7月15日97萬劑、9月7日6.4萬劑、9月25日50萬劑及本批30萬劑，共420.4萬劑。

陳時中說，日本捐贈COVID-19疫苗有助台灣提升疫苗覆蓋率，指揮中心再次向日本政府及人民致上誠摯謝意。當然也非常感謝駐日代表謝長廷在日本的努力。

新冠疫苗

延伸閱讀

第1劑打AZ可否等混打BNT疫苗？ 醫師這麼說

高端「滯銷」研究混打 陳時中：尚無買次世代高端計畫

【重磅快評】還要買嗎？高端疫苗多到猴年馬月打不完

柯文哲曾嗆「要整誰？」 與陳時中開疫苗量能會議達2共識

相關新聞

第12輪預約截止共178萬人施打 雙北量能還有剩

國內疫苗第十二輪第二階端今日12時截止預約，包含第一劑BNT疫苗、第二劑莫德納跟AZ疫苗等加開預約者，也在其中，共178...

澎湖七旬男接種莫德納疫苗 隔天全身紅疹、脫皮就醫

澎湖縣一名70歲男子接種疫苗後疑似出現全身紅疹，紅疹處還出現膿皰、發燒至38.3度，大面積脫皮至三總澎湖分院就醫，醫師初...

高端完成三期後追加買回500萬劑？ 陳時中：目前沒需要

政府之前向國產高端疫苗下單500萬劑訂單以及500萬劑的開口合約，現在高端疫苗打不完，指揮中心指揮官陳時中日前在立院表示...

日本第6度贈台AZ疫苗30萬劑 效期至111年1月26日

中央流行疫情指揮中心今天表示，日本政府提供第6批的30萬劑AZ疫苗於今天上午運抵桃園國際機場，這30萬劑AZ疫苗的效期至...

高端獲選WHO團結試驗疫苗 陳時中：值得大家高興

日本政府捐贈第六批30萬劑AZ疫苗於今日上午運抵桃園國際機場，疫苗效期至明年1月26日。指揮中心指揮官陳時中再度向日本政...

高端恐打不完也送不出去？醫師建議：開放第三劑加強針

國內高端疫苗打氣不佳，加上美國並未開放接種高端疫苗者能入境旅遊，施打誘因更低，衛福部長陳時中坦言可能會打不完，同時透露正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。