高端獲選WHO團結試驗疫苗 陳時中：值得大家高興

日本政府捐贈第六批30萬劑AZ疫苗於今日上午運抵桃園國際機場，疫苗效期至明年1月26日。指揮中心指揮官陳時中再度向日本政府表達感謝，他表示，總計已有420.4萬劑疫苗到貨，也感謝駐日本大使謝長廷的努力。對於高端獲選WHO贊助的團結臨床試驗疫苗，陳時中也表示，「非常不容易，是值得大家高興的事」。

陳時中表示，高端獲選為WHO的團結臨床試驗疫苗，非常不容易，在20款內疫苗內選出兩個，一個是高端，另一是美國Inovio疫苗，世界上的疫苗比這多很多；換句話說，希望疫苗在世衛認證下，廣泛提供世界缺乏疫苗的地方，團結抗疫。

WHO贊助的團結臨床試驗為WHO、哥倫比亞、馬利共和國及菲律賓共同合作的第三期、跨國、隨機對照的臨床試驗。陳時中表示，現在的意義WHO各國專家認為是相對優秀的疫苗，有發展潛力。

至於試驗相關費用，都是由WHO贊助，若未來通過三期試驗，相信成為WHO認可的疫苗機會很大，畢竟在各國專家監督下完成臨床試驗，如果回來跟台灣申請，時間到就延長EUA或直接申請認可藥證。

而日本提供我國的AZ疫苗分別為6月4日124萬劑、7月8日113萬劑、7月15日97萬劑、9月7日6.4萬劑、9月25日50萬劑及本批30萬劑，共420.4萬劑。指揮中心表示，這批疫苗將提供國人與在台日籍人士接種。莊人祥表示，日僑部分與外交部有造冊專案，會在特定醫院進行。 圖／指揮中心提供

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