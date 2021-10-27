日本六度贈我疫苗 總統府感謝：這就是真朋友、真友誼

日本捐贈的第六批約30萬劑AZ疫苗今天上午運抵台灣。總統府發言人張惇涵表示，日本政府共捐贈台灣六批次，超過420萬劑疫苗，為世界各國馳援台灣之最，總統府再次表達誠摯且由衷的感謝，這就是真朋友、真友誼。

張惇涵表示，日本政府所捐贈的「友誼疫苗」，對於提升台灣整體疫苗覆蓋率，強化社會保護力有莫大助益。每一批疫苗捐贈，都讓台灣人民深受感動，這不但再次展現堅定不移的台日友誼，更充分彰顯「善的循環」不會停止。

張惇涵表示，總統府也要再次誠摯感謝過程中幫忙奔走的各界人士，以及外交團隊的努力。台灣與日本是共享價值的堅實夥伴，未來也必將持續深化合作夥伴關係，共同增進兩國人民福祉，並共同維護區域和平穩定，促進繁榮發展，也深信台日持續攜手合作，定能共同克服疫情挑戰，為全球公共衛生貢獻良善力量。

商品推薦