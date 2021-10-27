日本提供30萬劑AZ疫苗運抵 通關送冷儲物流中心

日本提供第6批30萬劑AZ疫苗今天上午運抵台灣，日本航空公司的駕駛也在班機落地時親切揮手致意，疫苗溫控櫃在完成通關作業後，直接運送到指定冷儲物流中心存放。

日本外務大臣茂木敏充昨天在記者會中宣布，追加提供台灣30萬劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的AZ（AstraZeneca，阿斯特捷利康）疫苗，上午9時49分由日航JL-6729班機運抵桃園國際機場。

班機落地後滑行停靠於D5機坪，飛機駕駛還親切的與現場人員揮手致意，由地勤人員進入貨艙消毒後靜置10分鐘，再將放置於貨艙的1大2小溫控櫃卸下完成通關作業，日航地勤人員也上前確認溫控櫃溫度保持正常。

裝有疫苗的溫控櫃隨後經拖車送往貨物碼頭裝入冷鏈貨車，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再供COVID-19計畫所列實施對象接種。

日本先前提供台灣5批AZ疫苗，分別為6月4日124萬劑、7月8日113萬劑、7月15日97萬劑、9月7日6.4萬劑、9月25日50萬劑，若再加上本批30萬劑，日本政府提供台灣的疫苗數量已累計達到420.4萬劑，相關疫苗資訊以中央流行疫情指揮中心公布訊息為主。

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