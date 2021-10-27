日本第6度贈台AZ疫苗30萬劑 上午9時49分運抵台灣

日本外務大臣茂木敏充昨天在記者會中宣布，追加提供台灣30萬劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的AZ疫苗，今天上午9時49分由日航JL-6729班機運抵桃園國際機場。

總統府發言人張惇涵昨天下午表示，這是日本政府第6度捐贈台灣COVID-19的AZ（AstraZeneca，阿斯特捷利康）疫苗，捐贈總數將超過420萬劑，為世界各國馳援台灣之最，每一批來自日本的「友誼疫苗」，都讓台灣人民深受感動，面對全球疫情挑戰之際，台日之間的相互協助，已成國際合作防疫典範，總統府再次誠摯感謝。

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