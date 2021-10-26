新冠疫苗接種後 澎湖首見全身紅疹、大面積脫皮就診

澎湖縣一位70歲男性，接種疫苗後，疑發生嚴重不良反應，出現全身性紅疹膿皰脫皮就醫，經三總澎湖分院急診醫師緊急處理及用藥後，患者1週後狀況改善恢復健康。

三總澎湖分院今天發布新聞稿表示，國內目前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心仍呼籲國人，為了保護自己及家人的健康，應盡早完成疫苗接種。

澎湖分院指出，一位70歲男性，最近在轄內醫療機構完成1劑COVID-19疫苗注射後，隔天全身即出現紅疹，5天後全身紅疹處出現膿皰，並發燒至38.3度，第8天皮膚大面積脫落、倦怠而入院就醫，初步診斷為急性廣泛性發疹性膿皰症（AGEP），無法排除史蒂芬強森症「鬆懈性表皮溶解症」。

三總澎湖分院收治個案患者，經醫師診斷及用藥，1週內恢復健康，並通報衛生福利部疾病管制署（CDC）不良反應，並提供病患申請疫苗接種受害救濟管道，除照護病患的健康並積極維護病患的自身權益。

三總澎湖分院院長施宇隆呼籲澎湖鄉親，施打政府提供公費疫苗或其他非公費，但經衛生福利部食品管理署核准上市的疫苗，如有出現不良反應症狀應盡速就醫，同時注重個人權益，可依程序提出疫苗接種受害救濟管道，以維護病患自身權益。

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