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第十二輪再加開！41歲以上可預約AZ疫苗 今18點開放

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今晚6時加開AZ疫苗！41歲以上增29.7萬人快預約

聯合報 / 記者謝承恩／台北即時報導
圖為醫護人員準備AZ疫苗接種工作。圖／聯合報系資料照片
圖為醫護人員準備AZ疫苗接種工作。圖／聯合報系資料照片

國內第十二輪疫苗預約今日再度加開！指揮中心前後宣布BNT疫苗及AZ疫苗開放預約，總計有62.8萬人符合預約資格，發言人莊人祥表示，預約時程分別在下午4時及6時開放預約，並至10月27日中午12時止，施打時程為10月28日至10月31日，部分縣市至11月3日。

第十二輪加開兩類對象，其中第一劑BNT疫苗，增加開放「10月26日中午12時前意願登記BNT疫苗之30歲以上民眾[即1991年12月31日(含)前出生]」，預約接種第一劑，符合對象新增33.1萬人。

另外第二劑AZ疫苗疫苗，增開「10月13日中午前意願登記且7月31日至8月6日(含)已接種AZ第一劑之41歲以上民眾[即1980年12月31日(含)前出生]」，預約接種第二劑，符合對象新增29.7萬人。

指揮中心呼籲，下午6時會陸續發放簡訊，後續將視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。另本次增加開放對象，如無選擇到適合場次及時間，指揮中心亦將持續規劃透過預約平臺或合約醫療院所方式提供民眾接種。

指揮中心宣布今天下午6時開放AZ第二劑施打對象。圖／指揮中心提供
指揮中心宣布今天下午6時開放AZ第二劑施打對象。圖／指揮中心提供

新冠疫苗 AZ疫苗

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