日本再捐30萬劑AZ 總統府：台日友誼堅定不移
日本政府今天宣布將再次捐贈我國30萬劑AZ疫苗，預計明天運抵台灣，總統府發言人張惇涵今天表示，這是日本政府第六度捐贈台灣疫苗，捐贈疫苗的總數將超過420萬劑，為世界各國馳援台灣之最，總統府再次表達誠摯且由衷感謝。
張惇涵表示，每一批來自日本的「友誼疫苗」，都讓台灣人民深受感動，不但再次展現台日友誼的堅定不移，更充分彰顯真朋友間，相互扶持的良善循環不會停止。
張惇涵表示，在面對全球疫情挑戰之際，台日之間的相互協助，已成國際合作防疫典範。「我們深信，在共同攜手患難之中，能夠更加深化台日情誼，並透過持續攜手合作，共同克服疫情挑戰。」
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