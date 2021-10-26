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日本確定第六度贈台疫苗 30萬劑AZ明運抵
日本外務大臣茂木敏充稍早在例行記者會表示，將再度追加援台30萬劑AZ疫苗，經協調，將在明天運抵台灣。日本贈台疫苗數將達到420萬劑。
疫情發生以來，日本今年6月至今已五度提供AZ疫苗給台灣，共390.4萬劑。這將是第六度贈台疫苗。
第12輪第二劑AZ今上午10點開放預約，對象為7月30日已接種第一劑18歲以上民眾，及7月31日至8月6日已接種第一劑的45歲以上民眾。今起10點至明天中午12點開放預約。
疫苗預約網址：https://1922.gov.tw/
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