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長輩不便外出打疫苗 指揮中心祭外展式服務協助

中央社 / 台北25日電

指揮中心目標年底前將第2劑疫苗涵蓋率衝高到60%。指揮中心發言人莊人祥今天表示，因應部分長輩不便上網預約或外出打疫苗，將推出外展式服務，協助長輩施打。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗持續接種，根據中央流行疫情指揮中心最新統計，23、24日全國接種49萬劑，全台累計接種2228萬劑，人口涵蓋率67.7%、劑次人口比約95.1%。

有媒體詢問，第2劑涵蓋率遲遲沒提高，是否因年長者接種意願不高。

指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，截至目前，75歲以上第1劑涵蓋率75%、第2劑62.5%，至於65歲至74歲第1劑涵蓋率則約81.8%、第2劑約59.6%。

莊人祥說，由於很多年長者不便上預約平台，必須造冊打疫苗，部分連外出都比較不方便，未來將推出外展式服務，協助這些長輩施打疫苗。

因應疫苗穩定到貨，指揮中心也研議11月起開放AZ混打BNT疫苗，但至今還未宣布何時將開放登記。

莊人祥指出，因應開放混打，登記系統要做一些改變，但目前還沒決定將於哪一輪開放混打；另外，由於預約系統無法判斷民眾預約後有無施打、是否失約，因此若當期預約未打，下一輪將暫時停止開放預約，下下輪才會重新開放。

指揮中心早已開放第1類對象混打AZ及莫德納疫苗，有媒體詢問若莫德納疫苗有殘劑，是否可開放全民混打。

莊人祥表示，殘劑只能打第1劑或第2劑相同廠牌疫苗，不開放混打，未來混打方向及時程要視疫苗量再做評估。

除此之外，國際都在追加接種第3劑疫苗，疫苗廠牌如何選擇也引發關注。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，第3劑疫苗怎麼打效益最大，目前仍欠缺國際資料，有一說是接種和第2劑的相同廠牌，也有研究顯示再混打另一種不同廠牌疫苗效果更好，另外也將評估是否有特殊族群特別需要第3劑，或是因副作用考量不打第三劑，有待各國發表結果後再做研判。

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