他花3分鐘預約到BNT「還能挑診所」 曝完全不卡登記法
先前本站曾報導《搶BNT 疫苗預約系統卡 「自動排隊」逾半小時》，說明今（25）日上午是第12輪第二階段疫苗預約時間，預估有148.9萬人符合本次資格。但預約時間一到，民眾透過手機或電腦進入，網頁卻卡死，不過沒想到卻有網友只花了3分鐘就預約到，讓不少人好羨慕。
就有網友在PTT上發文表示，自己準時進系統開始排隊，隨後也身份認證完成，但網頁卻一直呈現轉不出來，讓他不禁無奈表示「23-30歲有沒有人也一樣啊？只能靠抵抗力對抗疫情了」。此外，也另一名網友同樣在PTT發文表示「全世界都在約BNT嗎？」，說明自己遇到系統一直無法連線，覺得這跟搶演唱會門票有什麼不同，更直呼「我不想當疫苗孤兒呀！」
但卻有一名網友以「根本沒有那麼難預約吧？」為題發文，說明自己在9:59就在手機前面等，直到10:00進預約網頁後有卡了一下，隨後便在10:03即預約成功，讓他不解疑惑「其實整個系統還蠻順暢的吧？預約不到的都是哪些人？」
對此，不少網友也認為，真的很快就預約成功了，「真的，完成預約10：01：07，不難」、「我還挑診所，嘻嘻，預約成功」、「好爽，預約到的診所就在我家對面，過個馬路就到」、「我超順1分30秒就預約完了」、「排2分鐘進系統，30秒預約完成」。
網友透露若使用手機操作，就會快很多，「手機好用很多，網頁版根本垃圾」、「我用iPad也秒進，電腦等了20分鐘還沒進去」、「笑死，我手機順到還可以幫朋友預約」。
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