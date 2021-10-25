AZ、BNT預估將加開48萬 莊人祥：還在精算

第12輪第二階段疫苗今天開放預約，符合資格者為23歲以上接種BNT第一劑，以及7月16日前已接種莫德納第一劑者可預約第二劑。但上午系統仍然有些塞車情形，指揮中心副指揮官陳宗彥表示，通常是一開始出現塞車狀況，但今天並沒有影響到整體系統運作，幾分鐘後民眾就能順利完成預約。

發言人莊人祥表示，BNT疫苗可能可以開放新增填寫意願登記選擇BNT、30歲以上者，約28.6萬人，還在最後精算中。AZ還沒開始預約，初估可開放20萬人，要看明天預約情況才能說明。

陳宗彥表示，昨天疫苗接種49.8萬劑，目前疫苗人口涵蓋率67.7%、劑次人口比為每百人95.10劑。而截至今天中午12時，BNT預約狀況為共93萬2724人符合資格，已有53萬6948人完成預約，占57.5％；莫德納第二劑符合資格者共55萬7531人，已有23萬7111人完成預約，占42.5％。

他也提醒，第12輪第二階段，今天預約BNT第一劑和莫德納第二劑，明天可繼續預約；明天則開始預約AZ第二劑，都預約到10月27日中午12時。

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