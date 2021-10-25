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數位疫苗認證可能承認中國疫苗 陳時中：除非證據效果不足

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
衛生福利部部長陳時中（右）今到立法院衛環委員會列席報告，民進黨籍立委賴惠員追問數位疫苗認證是否會承認中國疫苗。圖／擷取自國會頻道
衛生福利部部長陳時中（右）今到立法院衛環委員會列席報告，民進黨籍立委賴惠員追問數位疫苗認證是否會承認中國疫苗。圖／擷取自國會頻道

春節將至，許多完整接種兩劑之國人要返鄉過節，現行規定要求集中檢疫或入住防疫旅館14天，面臨一房難求窘境，各界呼籲政府速建立數位疫苗認證並鬆綁檢疫。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，數位認證已採歐洲模式規劃完成，「WHO認證的疫苗都在考慮之內」，外館正在尋求雙邊認證；另有考慮春節改採居家隔離，但仍有擔憂，細部規劃位在兩週內公布。

陳時中今到立法院衛環委員會列席報告，詢答時民進黨籍立委賴惠員追問，國藥、科興等中國疫苗，我國電子疫苗證明是否可以採認？陳時中表示，疫苗認證氛圍可信度、有效信兩大考量，認證就是「原則會納入，例外會排除。」

陳時中表示，原則就是國內有EUA、有打的疫苗的品牌都會認證，再者是ＷHO及國際上認可的疫苗，也在考慮之內。至於例外，是因為國內通過的疫苗，效果相對清楚，WHO通過的其他疫苗，因為已通過一段時間，國內也沒有打，因此要觀察「突破性感染」發生的情形，除非有證據顯示效果不足，才會予以排除。

美國明天將審查BNT疫苗5到11歲是否適用，可能於11月上旬開打。賴惠員關心目前對於兒童疫苗的整備情形，陳時中表示，要觀察美國施打一定量、一定時間，才研議相關規劃。美國與台灣情況不同，美國因疫情嚴峻，兒童染疫風險較大但重症風險低；台灣疫情平緩得多，但他強調「疫苗都會準備起來」。

賴惠員也關切到還有7萬人意願登記為非AZ不打，但還沒打第一劑，由於目前AZ疫苗相對充裕，還有七百多萬劑，建議是否直接開放這些人趕快接種？陳時中表示，仍希望大家「有什麼就打什麼」，如果這麼堅持AZ，政府也希望能滿足，不過單選一劑者多半錯過多次預約各種品牌的機會，這樣的人多少有疫苗猶豫心裡，希望盡量鼓勵出來接種。

新冠疫苗 陳時中 疫苗

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