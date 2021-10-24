後疫情現象：里民活動被拒參加 未打疫苗者怨遭排擠

新冠肺炎施打疫苗覆蓋率逐漸增加，開始出現活動或場所以民眾是否施打過疫苗為准許參加或進入的依據，有里民活動要求里民必須打過疫苗才能參加，讓打不到疫苗的人抱怨彷彿「被排擠」；也有立委接到民眾陳情，社區活動據點要求打過疫苗的長者才能進入，讓長者抱怨十分不方便；也有國小要求師生以外的人，打過疫苗才能進入校園。

住在新北市板橋區的劉先生說，里長最近舉辦里民活動，但通知單上的「參加對象」中明確指出，設籍該里且打過新冠肺炎疫苗者才能參加，他認為這樣的規定雖然是為大家好，但也有點不公平，因為前陣子疫苗數量不足，他的年紀是壯年，苦等不到疫苗，又因為未來有出國考量不考慮打高端疫苗，結果因為這樣沒有參加里民活動的資格，讓人感到無奈。

國民黨立委林奕華說，有長者選民陳情，疫情前時常去住家附近的長輩關懷據點，好不容易在疫情趨緩後開放，卻規定要打過疫苗者才能進入，若沒有打過疫苗，第一和第二次必須附核酸檢測（PCR）陰性證明，第三次後要附快篩陰性證明，都是自費檢測。

林奕華說，這名長輩認為，政府鼓勵長者走出家門多活動，現在疫情趨緩大家比較能放心出門，但他因為考量到自己的身體狀況有「三高」，對打疫苗有顧慮，怕「沒打沒事、打了有事」所以沒打，沒想到因此要篩檢才能進入關懷據點，他認為應該可以比照其他公共場所量體溫就能進入。

國民黨立委洪孟楷說，上周有國小的導護志工向他反映，學校為了保護無法打疫苗的國小學童，要求師生以外的人要快篩或接種證明才能進入校園，志工因為有物品放校內，出勤前會先入校，但現在就改為在校外會合，不然就是隨身攜帶接種黃卡，但不少學童的父母都是還沒輪到打疫苗的三、四十歲年紀，所以造成部分家長困擾。

洪孟楷說，這個政策雖然對某些家長不方便，但也是出於保護學童的立場，問題根本還是疫苗覆蓋率不足，政府應盡速提升接種率。

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