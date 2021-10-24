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第12輪疫苗2天施打73萬劑 中央12接種站分擔量能

中央社 / 台北24日電

根據指揮中心最新統計，第12輪COVID-19疫苗爆大量，開打2天，全台累計接種超過73萬劑疫苗；中央在全台多個縣市加開12處BNT接種站，可分擔5.9萬劑接種量能。

第12輪COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗10月22日開打，為台灣公衛史上最大接種方案，首日全台接種超過42.1萬劑，單日接種量排名第3高。單日最高接種量是在9月30日45萬劑，其次是10月15日的42.5萬劑。

第12輪COVID-19疫苗提供AZ、莫德納、BNT等3種，自10月22日起分2階段接種，第1階段至10月27日，第2階段至11月3日。由於符合接種條件的人數多達440萬人，扣除爽約者，估計實際接種人數約400萬人。

根據中央流行疫情指揮中心最新統計，昨天全台接種31.2萬劑COVID-19疫苗，第12輪僅短短2天就接種超過73萬劑疫苗，累計接種超過2200萬劑疫苗，人口涵蓋率67.2%、劑次人口比94.14%。

為分擔各縣市接種量能，指揮中心籌組「疫苗注射護理隊」，儲備1萬234名護理師人力，截至目前已開設12處接種站，負責接種第1劑BNT疫苗。

指揮中心發言人莊人祥表示，其實指揮中心早在第11輪就在全台多縣市設置12處大型接種站，到了12輪縮減為7處，但後來又在台北市新增5處，因此仍維持12處接種站。

莊人祥說，這12處接種站於10月22日至27日間，預計可協助接種5萬9466劑疫苗，其中已預約4萬9780劑，可望減輕地方政府接種壓力。

12處接種站包括中科管理局工商大樓1樓、新竹科學園區活動中心、竹南科學園區大型接種站、楠梓加工出口區莊敬堂、屏東加工出口區行政大樓101室、台糖公司台南區處員工活動中心、中油公司中崙室內停車場、交通部1樓大廳、華山1914文化創意產業園區-西2館、中正紀念堂1展廳、台灣當代文化實驗場面會吧及共享吧、衛生福利部1樓大廳。

新冠疫苗 BNT AZ疫苗 莫德納 莊人祥

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