快訊

不斷更新／陳柏惟罷免案 同意票數突破73744門檻

同意罷免票破門檻！陳柏惟表情沉重抵現場 後台哭成一團

北市接種疫苗又出包 大安區200多人白跑一趟

中央社 / 台北23日電

台北市議員汪志冰今天指出，接獲陳情，住在大安區的民眾透過區公所平台預約登記接種疫苗，抵達時才發現，多人無法打疫苗，經詢問，才知是因名冊未送達現場，200多人受影響。

對此，截至今晚5時止，台北市政府衛生局尚未回應。

國民黨籍北市議員汪志冰指出，下午接獲陳情，民眾事前透過區公所平台預約登記施打莫德納（Moderna）第2劑疫苗，並依規定時間，下午1時30分前往忠孝西路中央再保大樓某診所報到。

汪志冰說，但到下午2時30分，戶籍屬大安區的排隊民眾卻都未接種疫苗，據里長及診所告知，是因區公所未把名冊送達現場，導致發生狀況，約200人受影響。北市府繼13日花博接種站發生狀況後，今天再度出包，根本是惡整市民。

據汪志冰提供現場畫面，在場等候的民眾也抱怨聲不斷，紛紛要求市長柯文哲出面負責。

北市府規劃68歲以上長者13日赴花博接種站施打疫苗，但因當天下雨，且現場人潮眾多，造成許多長輩、陪打民眾在雨中排隊苦等，引發民怨。

新冠疫苗

延伸閱讀

台中8旬翁打第2劑AZ疫苗後亡 死因為心肺衰竭

北市5大接種站單日預約9600人 延長支援到10月31日

疑因名冊未送達醫療院所 北市民眾苦等打不到疫苗

南韓疫苗完整接種率達70% 離逐步與病毒共存更進一步

相關新聞

等第13輪混打出現AZ棄打潮？ 陳時中駁：接種率最高

國內疫情趨緩，目前二級警戒持續到11月2日，外界關心後續是否再放寬防疫限制，指揮中心指揮官陳時中表示，因為現在疫情穩定，...

疑因名冊未送達醫療院所 北市民眾苦等打不到疫苗

台北市接種疫苗日前發生花博之亂，台北市議員汪志冰下午再爆料，有近200位戶籍在大安區的市民，透過區公所預約莫德納疫苗第2...

中央五大接種站曝光！衛福部最豪華、中正紀念堂人最多

國內正值第十二輪疫苗開打，台北市增設五大接種站包含衛福部一樓、交通部一樓、華山文創園區C2館、中正紀念堂一展廳和台灣當代...

開放12歲以下兒童打BNT疫苗？陳時中：仍觀察中

國內規畫BNT疫苗第二劑也將在下個月供成人施打，外電指出，美國輝瑞針對5至11歲小學生年齡層進行的疫苗保護力實驗顯示，預...

莫德納第2劑預約人數不到5成 指揮中心認了這原因

第12輪疫苗昨加開6小時，提供莫德納第二劑符合資格者預約，卻不到一半的人完成預約。指揮中心發言人莊人祥表示，因為部分縣市...

柯文哲批中央疫苗分配不均嗆當面談 陳時中：大門隨時開

國內正值第十二輪疫苗施打，先前台北市被中央公布施打量為六都吊車尾，台北市長柯文哲則反嗆中央疫苗施打數估算有落差，加上近日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。