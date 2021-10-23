北市接種疫苗又出包 大安區200多人白跑一趟
台北市議員汪志冰今天指出，接獲陳情，住在大安區的民眾透過區公所平台預約登記接種疫苗，抵達時才發現，多人無法打疫苗，經詢問，才知是因名冊未送達現場，200多人受影響。
對此，截至今晚5時止，台北市政府衛生局尚未回應。
國民黨籍北市議員汪志冰指出，下午接獲陳情，民眾事前透過區公所平台預約登記施打莫德納（Moderna）第2劑疫苗，並依規定時間，下午1時30分前往忠孝西路中央再保大樓某診所報到。
汪志冰說，但到下午2時30分，戶籍屬大安區的排隊民眾卻都未接種疫苗，據里長及診所告知，是因區公所未把名冊送達現場，導致發生狀況，約200人受影響。北市府繼13日花博接種站發生狀況後，今天再度出包，根本是惡整市民。
據汪志冰提供現場畫面，在場等候的民眾也抱怨聲不斷，紛紛要求市長柯文哲出面負責。
北市府規劃68歲以上長者13日赴花博接種站施打疫苗，但因當天下雨，且現場人潮眾多，造成許多長輩、陪打民眾在雨中排隊苦等，引發民怨。
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