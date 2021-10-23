台中8旬翁打第2劑AZ疫苗後亡 死因為心肺衰竭
台中80多歲老翁9月底接種第2劑AZ疫苗，10月初劇烈咳嗽送醫，到院前死亡。指揮中心發言人莊人祥今天表示，該個案有失智症、糖尿病史，司法相驗死因為心肺衰竭。
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗累計接種2171萬7020劑，接種後不良反應情形備受矚目。
有醫師統整國內外COVID-19疫苗嚴重過敏反應發生率，發現美國接種BNT疫苗嚴重過敏發生率最高，其次為莫德納疫苗、AZ疫苗；反觀國內卻是AZ疫苗最高，其次依序為莫德納疫苗、BNT疫苗。
有媒體詢問，這項數據是否代表疫苗引起的反應和東西方人種體質有關。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，疫苗不良反應狀況和各國疫苗施打策略有關，若高齡、高風險者接種多，不良事件通報就會比較多，要做廠牌間的比較並不容易。
另外，台中市傳出一名老翁接種第2劑AZ疫苗後，出現劇烈咳嗽症狀送醫，到院前死亡。
指揮中心發言人莊人祥表示，這名個案是年齡89歲男性，過去有失智症、糖尿病等病史長期臥床，9月底接種疫苗後出現嗜睡、腹瀉、食慾不振等症狀，10月初因劇烈咳嗽、嘔吐送醫，到院前死亡。
莊人祥說，經司法相驗確認死因為心肺衰竭，但到底為何出現咳嗽症狀，還有待進一步釐清。
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