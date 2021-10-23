北市5大接種站單日預約9600人 延長支援到10月31日

指揮中心在台北市安排5處接種站幫打BNT疫苗，指揮中心發言人莊人祥今天表示，5處接種站今天就有9600人預約，預計將延長支援到10月31日，至今已有3.7萬人預約施打。

第12輪COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗22日開打，因應台北市接種量能不足，中央流行疫情指揮中心緊急加開5處BNT疫苗接種站，預計今天正式開打。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，據統計，今天5處接種站共有9600人預約，上午他也親自走訪接種站，了解各站動線安排，整體狀況良好，感謝各站的醫護人力跟行政支援，預計開設至10月31日。

據統計，北市5處接種站10月23日至27日總接種量能多達4萬5280人，實際預約人數約3萬7227人。

指揮中心指揮官陳時中也說，醫護面臨大型接種工作難免會比較累，指揮中心已準備相當人力，若地方政府、醫院有需要，都可安排支援人力協助。

台北市長柯文哲近日表示希望針對疫苗分配問題和指揮中心開會討論。陳時中說，目前暫沒收到聯繫訊息，但只要疫苗施打上有困難，「大門隨時都開著」，隨時歡迎討論。

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