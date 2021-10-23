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台大校長管中閔不續任 教育部回應

莫德納第2劑預約人數不到5成 指揮中心認了這原因

聯合報 / 記者許政榆謝承恩沈能元／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心今召開疫情記者會，左起醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。圖／指揮中心提供
中央流行疫情指揮中心今召開疫情記者會，左起醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。圖／指揮中心提供

第12輪疫苗昨加開6小時，提供莫德納第二劑符合資格者預約，卻不到一半的人完成預約。指揮中心發言人莊人祥表示，因為部分縣市政府直接協助安排，像是台中市協助安排3600名民眾施打第二劑，可能各縣市有其他的安排。

第12輪莫德納第二劑，開放7月16日前已接種第一劑莫德納的55歲以上民眾施打，不過莫德納第一劑施打時，65歲以上民眾由地方政府造冊，第12輪開放時，65歲以上的第二劑變成重複預約，擠壓到55至64歲民眾名額，指揮中心因此加開時段，讓符合資格的2.4萬預約。

不料，指揮中心昨傍晚最新統計數據，只有1.1萬人完成預約，不到一半。莊人祥說，有些縣市在第12輪第一階段時已協助施打，像是台中協助安排3600多人。目前已有2.6萬人預約，可能各縣市有其他安排。指揮官陳時中說，莫德納預約有3萬2497人，不少為造冊，昨天已經施打15萬劑，算是相當多的量。

BNT第二劑施打規畫，陳時中表示，下個月會開始打第二劑，整體規畫將與到貨量有關，這部分會有彈性空間調整，此外針對12至17歲青少年的第二劑BNT，他表示仍要施打第二劑，計畫不變。

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