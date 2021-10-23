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等第13輪混打出現AZ棄打潮？ 陳時中駁：接種率近9成最高

等第13輪混打出現AZ棄打潮？ 陳時中駁：接種率最高

聯合報 / 記者許政榆謝承恩沈能元／台北即時報導
陳時中表示，AZ沒有大家想像的打氣低迷，昨天有7萬1千多人完成預約，實際接種6萬3527劑，接種率89.3％，目前已有九成完成回報，今天第二天施打還會再增加，AZ是目前接種率最高。圖／指揮中心提供
陳時中表示，AZ沒有大家想像的打氣低迷，昨天有7萬1千多人完成預約，實際接種6萬3527劑，接種率89.3％，目前已有九成完成回報，今天第二天施打還會再增加，AZ是目前接種率最高。圖／指揮中心提供

國內疫情趨緩，目前二級警戒持續到11月2日，外界關心後續是否再放寬防疫限制，指揮中心指揮官陳時中表示，因為現在疫情穩定，11月2日後基本上會放寬部分規定，但要大幅放寬仍須觀察。

媒體問，第12輪疫苗昨起開打，昨單日施打42.1萬劑，是否為單日施打量最多的一次？陳時中表示，印象中9月30日單日超過45萬、10月15日施打超過42萬，今天可能「坐三望二」，還有些零星還沒報上來，也許會超過10月15日的紀錄也說不定。

陳時中日前透露，第13輪將開放AZ混打BNT，傳出現「AZ棄打潮」。陳時中表示，AZ沒有大家想像的打氣低迷，昨天有7萬1千多人完成預約，實際接種6萬3527劑，接種率89.3％，目前已有九成完成回報，今天第二天施打還會再增加，AZ是目前接種率最高。

國內力拚提升疫苗覆蓋率，第十二輪同步施打BNT、AZ、莫德納及高端疫苗，不過有醫師發現，施打BNT、莫德納的嚴重不良反應高於AZ，不過國內施打AZ的不良反應最高，是否與東方人體質有關？陳時中表示，有時與各國施打時間及策略有關。

有醫師反映，施打BNT及莫德納的嚴重不良反應高於AZ疫苗，不過國內AZ不良反應人數最高，是否與東方人體質有關？陳時中說，AZ目前施打率89.3%、BNT77.9%、莫德納80.4%，整體接種率80.8%，基本上與各國施打時程與策略有關，起初AZ施打高齡較多，因高風險人數多、不良通報也較多，各廠牌之間較不容易比較。

新冠疫苗

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