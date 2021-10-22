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混打請深思！若預約了第十二輪卻棄打 第十三輪也打不到

混打請深思 若預約了第十二輪卻棄打第十三輪也打不到

聯合報 / 記者謝承恩／台北即時報導
混打消息傳出，原預約第十二輪第二劑AZ的民眾紛紛棄打，指揮中心發言人莊人祥表示，棄打第十二輪疫苗者會有接種空窗期，因為需間隔一輪，在第十四輪或之後才能施打。圖為民眾接種疫苗情形。 本報資料照片
混打消息傳出，原預約第十二輪第二劑AZ的民眾紛紛棄打，指揮中心發言人莊人祥表示，棄打第十二輪疫苗者會有接種空窗期，因為需間隔一輪，在第十四輪或之後才能施打。圖為民眾接種疫苗情形。 本報資料照片

最快十一月上旬，即第十三輪開放AZ混打BNT疫苗，推估至少有55萬人接種AZ疫苗第一劑滿十周、符合第二劑接種資格。混打消息傳出，原預約第十二輪第二劑AZ的民眾紛紛棄打，指揮中心發言人莊人祥表示，棄打第十二輪疫苗者會有接種空窗期，因為需間隔一輪，在第十四輪或之後才能施打。

指揮中心指揮官陳時中昨表示，第十三輪已在規劃中，包含混打數量、對象及時間點，仍要視BNT及莫德納疫苗到貨狀況決定。莊人祥表示，目前第十三輪預估約有五十五萬人接種第一劑AZ疫苗滿十周，可混打BNT疫苗，但若十二輪第一階段預約者有人放棄施打，人數還會再增加。

但他也表示，棄選第十二輪，並不代表第十三輪就可以施打，目前平台沒有取消預約的功能，現已預約第二劑AZ者，若選擇棄打，無法趕在第十三輪預約，必須間隔一輪，最快在第十四輪或之後才能打到。

第十二輪兩階段預估有一六四點三萬人可施打第二劑AZ疫苗，「若棄打人數多，第十四輪也要依資格順序進行施打，有些民眾可能會等比較久。」

另外，莊人祥指出，十一月中旬預計規劃第十四輪施打，對象為十八歲以上接種第一劑BNT疫苗滿六至八周者，可施打第二劑BNT疫苗，系統登記及修改仍在規畫中。

台大感染科前醫師孔祥琪指出，AZ與mRNA疫苗混打後，抗體下降速度比AZ疫苗更快，陳時中表示，混打很難去比較短期或長期好處，但兩劑若施打一樣廠牌，安全性高，除非第一劑有強烈過敏，還是施打一樣廠牌較好，但也尊重大家選擇。

新冠疫苗 混打 AZ疫苗 BNT

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