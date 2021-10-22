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莫德納加開限時6小時預約 指揮中心：預約不到一半
第12輪疫苗今加開莫德納第二劑預約，可於今天上午10時至下午4時6小時內預約，指揮中心今傍晚6時公布最新數據，符合資格的64歲至55歲民眾符合資格，僅有1.1萬名完成預約登記，預約不到一半。
第12輪疫苗分兩階段施打AZ、BNT及莫德納三種疫苗，其中第二劑莫德納，第一階段對象為7月16日（含）前已接種莫德納第一劑55歲以上（1966/12/31(含)前出生）。不過65歲以上長者施打第一劑時，由各地方政府納入造冊接種，因此開放預約時，出現11.5萬人重複預約狀況。7月16日前接種過第一劑的55至64歲，因未被造冊接種，導致第一階段預約時名額遭擠出。
指揮中心針對55至64歲族群加開預約，開放今上午10時至16時，限時6小時優先預約第二階段施打，符合資格共2萬4563人，今傍晚截止後，僅1萬1876人完成預約，預約率4成8，等於有資格者超過半數未上平台預約。第二階段疫苗施打正式預約將於10月25日開始，符合資格者的2萬4563人，屆時仍可上網進行預約。
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