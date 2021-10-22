第12輪開打 最大站「中正紀念堂」北榮5天打2.6萬BNT

國內今起展開史上最大新冠疫苗疫苗接種方案，指揮中心日前於台北市增設5處接種地點，包括衛福部一樓、交通部一樓、華山文創園區C2館、中正紀念堂一展廳和台灣當代文化實驗場，可供逾4.5萬劑BNT施打。其中中正紀念堂接種處由台北榮總負責，疫苗接種量為五處中最大，開放5日可提供約2.6萬劑接種，也是台北榮總首次大規模院外疫苗接種作業。

中央協助增開5施打站，包括中正紀念堂每日可打5120劑，開放5日將有2萬5600劑；其次則為華山1914，每日可施打1920人，開放4日將有7680劑；衛福部一樓每日可打960人，開放5日將有4800劑；交通部每日可打800劑，開放4日將有3200劑；當代文化實驗場，每日可打800劑，開放5日，將有4000劑。

台北榮總繼先前赴京元電、北農市場大規模PCR採檢作業後，首度大規模支援院外疫苗接種作業，於10月23至27日5天時間，每日9時至17時，支援中正紀念堂BNT疫苗大規模接種作業。

北榮副院長侯明志表示，接獲疫苗接種任務後，立即召開全院跨部門會議，就場地配置、動線規畫、人力需求、物資整備等各面進行規劃，並進行多次場地勘查，汲取之前大規模PCR採檢的寶貴經驗，資訊化優化流程，兼顧醫院服務量能妥善調配，務必提供最正確、最快速、最高品質的接種服務。

負責疫苗接種作業的北榮家庭醫學部社區醫學科主任陳育群指出，5天的接種作業，預計每日動員15名醫師、35名護理師、80名行政人員、10名社工及志工等約140人，5日共700人，全力完成國家級接種任務。他透露，先前院內疫苗注射量能，每天約1500至2000劑，現在一天要施打5120劑，確實是滿大挑戰。

台北市花博接種站先前施打疫苗，因規畫動線混亂，引來民眾不滿，如何避免大型接種站動線混亂？陳育群表示，讓民眾安全並迅速地接種疫苗，是北榮首要任務，已與中正紀念堂管理處做最好的規畫，包括報到處、血壓量測、注射區、觀察區等，動線順暢可讓民眾30分鐘內接種完畢。

陳育群表示，北榮出動「智慧一卡通」，現場設置22台電腦，插入健保卡即可查詢旅遊史、流感或新冠疫苗接種史、是否為居家隔離者等，並列印同意書，民眾只要簽名就完成，且現場可連線健保系統，每人都有專屬條碼，接種資料一併帶入，後續醫護不必再一筆筆輸入資料，也可避免人為錯誤。

陳育群說，民眾接種BNT疫苗後，難免會出現暈針等緊急情況，現場設置緊急醫療設施外，也與附近的台大醫院聯繫可就近後送，確保民眾安全。 中正紀念堂疫苗注射處動線圖。圖／北榮提供 北榮於中正紀念堂施打站，規畫問診區及疫苗注射區。 中正紀念堂疫苗注射站由台北榮總規畫，一天可接種五千多人。記者許政榆／攝影 台北榮總人員今於現場嚴陣以待。記者許政榆／攝影 北榮於中正紀念堂施打站設置22台電腦，並架設網路連線，可立刻查詢相關旅遊史、接種疫苗史等資料。記者許政榆／攝影 台北榮總提醒民眾施打疫苗後須在現場觀察15分鐘。圖／北榮提供 台北榮總提醒民眾疫苗施打程序。圖／北榮提供 北榮於中正紀念堂疫苗施打站設置22台電腦，民眾可快速核對健保資料。記者許政榆／攝影 負責疫苗接種作業的北榮家庭醫學部社區醫學科主任陳育群。記者許政榆／攝影

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