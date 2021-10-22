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暫不考慮莫德納混打BNT 陳時中曝2大考量

中央社 / 台北22日電

AZ混打BNT疫苗最快11月上路，外界也好奇莫德納混打BNT疫苗可能性。指揮中心指揮官陳時中今天坦言有考慮，但暫無此計畫，主因實證較少，且疫苗量可望滿足現有需求。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗持續到貨，根據中央流行疫情指揮中心規劃，預計11月將可提供至少55萬劑BNT疫苗供混打且全年齡開放，近日將公布疫苗登記相關時程。

陳時中今天下午在疫情記者會中表示，由於混打開放時間還沒有很長，很難比較接種後短期、長期的好處，僅能看出混打一定時間後體內抗體確實較高，後續還有很多研究進行中。

儘管如此，陳時中認為，除非第1劑強烈過敏才建議混打，否則2劑接種一樣的疫苗安全性還是比較高，但尊重大家選擇，民眾可向家庭醫師諮詢相關疫苗問題，或是接種疫苗時和醫護請教。

除了AZ混打BNT疫苗，莫德納（Moderna）能否混打BNT疫苗也引發關注。

陳時中坦言，確實曾考慮此事，但因mRNA疫苗混打在國外研究報告較少，而且目前評估莫德納第2劑可打到同樣疫苗的可能性也變高，因此沒有積極做相關規劃，目前也無此混打計畫。

新冠疫苗 BNT 莫德納疫苗

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