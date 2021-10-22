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花博加開夜間接種時段 首日3000人打AZ第2劑

中央社 / 台北22日電

第12輪COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗今天開打，台北市副市長蔡炳坤表示，花博接種站首度加開夜間時段，首日預計幫3000人打AZ疫苗第2劑。

蔡炳坤上午到花博接種站視察，他接受媒體聯訪時表示，北市今天要打疫苗的人數約4萬5000人，花博這邊占了1萬3000多人，目前動線都很順暢，沒有排隊，穩穩地打。

蔡炳坤指出，花博今天也首度加開夜間時段，為晚間6時至9時，預計約3000人接種阿斯特捷利康（AZ）第2劑，動線、燈光等昨晚都已測試過。

媒體提問AZ預約人數是否受到中央規劃第13輪開放混打BNT疫苗的影響，蔡炳坤說，醫院端的確陸續接到民眾打電話詢問能不能先取消等，但實際影響多大，要等今天接種完、統計之後才知道。

蔡炳坤並表示，疫苗量能部分，希望採「地方量不夠就加開、中央人不足就補人」，讓醫療院所能提早準備增加量能，或是中央開放更多人預約，不然開了量能出來卻沒人接種也是浪費。

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