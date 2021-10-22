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台中3人打疫苗後死亡！38歲女打高端第二劑14天後亡

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市今天新增3人打完疫苗後疑似不良反應死亡個案，圖為長者在台中快打站接種第二劑AZ疫苗。記者趙容萱／攝影
台中市今天新增3人打完疫苗後疑似不良反應死亡個案，圖為長者在台中快打站接種第二劑AZ疫苗。記者趙容萱／攝影

台中市今天新增3例打完新冠肺炎疫苗後疑似不良反應死亡個案。台中市衛生局說明，截至今天上午8時，台中疫苗不良反應通報疑注射疫苗後死亡134人，新增3例死亡通報個案，分別為55歲男接種AZ第二劑後死亡、80歲女接種莫德納第二劑後死亡，以及38歲女接種完高端第二劑14天後死亡。

台中市政府說明，市府對於疑似疫苗接種後死亡個案，都會主動關懷並發放慰問金，尊重家屬預防接種受害救濟意願，協助蒐集相關病歷資料送中央審查，以釐清死因與疫苗相關性。

台中市衛生局統計，截至今天上午8時，台中疫苗不良反應通報，接種AZ疫苗不良反應通報數計700案，其中含住院中39案及死亡案105案；莫德納疫苗不良反應通報數計168案，其中含住院中24案及死亡案24案；高端疫苗不良反應通報數計46案，其中含住院1案、死亡案3案；BNT疫苗不良反應通報數計146案，住院10案，死亡2案。

衛生局說明，新增疑接種疫苗死亡3案，第一案55歲男無疾病史，7月19日接種AZ第1劑，10月7日接種AZ第2劑後出現胸悶，10月20日因胸痛就醫，經診治無效死亡，死因為心肌梗塞。

第二案80歲女有糖尿病、高血壓病史，7月4日接種莫德納第1劑，9月23日接種莫德納第2劑，有頭暈、上半身痠痛，10月15日頭部劇烈疼痛，診斷為自發性腦內出血併中樞衰竭等，經就醫診治後於10月18日死亡。

第三案為38歲女有急性腎損傷及低鉀血症病史，8月27日接種高端疫苗第1劑，10月2日接種高端疫苗第2劑，10月10日出現嚴重痙攣、高燒等，經就醫檢查疑似心源性急性心肌炎，10月16日死亡。

台中市今天新增3人打完疫苗後疑似不良反應死亡個案，圖為長者在台中快打站接種第二劑AZ疫苗。記者趙容萱／攝影
台中市今天新增3人打完疫苗後疑似不良反應死亡個案，圖為長者在台中快打站接種第二劑AZ疫苗。記者趙容萱／攝影

新冠疫苗 高端疫苗

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