陳時中：近來施打疫苗不良反應僅有9件
衛福部長陳時中今天表示，疫情指揮中心認定的接種疫苗不良反應，近來僅有9件，對於有立委要提出修法，針對接種疫苗後不良反應給予相關補助，樂觀其成。
今天上午行政院長蘇貞昌與內閣官員赴立法院進行施政報告及備質詢。陳時中會前受訪時表示，打過疫苗（產生不良反應）大部分都屬於時序的關係，因果關係還沒有做相關鑑定，不過施打疫苗是公共衛生事件，能對施打人予以補助，樂觀其成。
談及防疫旅館目前一位難求，是否放寬居家檢疫？陳時中說，再詳細調查一些可能的人數，做估算後，才能訂定方向；談及疫苗覆蓋率要到幾成，邊境才會開放？陳時中指出，這個月希望國內疫苗覆蓋率達到73％，這是最基礎的值，接下來還要跟專家討論。
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