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自美返台個案打過三劑BNT仍感染！再增12例死亡個案

可以邊吃邊打嗎？高雄婚宴餐廳化身疫苗接種站 衛生局回應了

中央社 / 高雄21日電
高雄市租用林皇宮宴會場做為第12輪疫苗施打站，在網路掀起熱議，記者劉學聖／攝影
高雄市租用林皇宮宴會場做為第12輪疫苗施打站，在網路掀起熱議，記者劉學聖／攝影

高雄市第12期第1階段COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗預計接種人數35.6萬人，由於接種量能大，高市府擴大設置接種站，甚至首度納入大型餐廳作為接種站。

高雄不少民眾近日上網預約施打疫苗，赫然發現高雄大型婚宴餐廳「林皇宮」也在可預約接種站之列，掀起網路熱議；有網友開玩笑說：「能邊吃邊打嗎？」還有許多人說自己真的選了林皇宮，想親自體驗看看在餐廳打疫苗的感覺。

高雄市衛生局今天發布新聞稿表示，高雄市第12期第1階段預計接種人數35.6萬人。考量接種量能大，因此市府積極規劃安排各類可行場所，作為疫苗接種場地，提供民眾就近接種疫苗。

衛生局表示，第12期第1階段總計規劃醫療及社區接種站共1684站次，包含社區164站次、醫療1520站次。其中選擇林皇宮餐廳，是考量林皇宮餐廳鄰近捷運凹子底站，且餐廳會場面積大，適合作為疫苗接種場地。

衛生局協調高醫團隊與林皇宮餐廳3樓宴會廳作為疫苗接種場所， 10月25、26、27日3天，共提供1萬人進行預約接種，平均每日3500人左右。為便利上班族接種，27日提供夜間接種服務，共1146人預約。場地使用完後，會完全清消。

此外，高市府也安排大東文化藝術中心、高雄展覽館、慈濟靜思堂、社教館、社區活動中心及學校體育館等大型場地供民眾就近接種疫苗。

高市府表示，後續接種期數，市府也正在規劃、開發與協調不同場地。為提供市民更優質、便利的疫苗接種服務，衛生局在安排開設接種站時，均會參考各行政區資格數，開設足額的接種站，並協調醫療團隊服務民眾接種疫苗。

新冠疫苗 高雄市 衛生局

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