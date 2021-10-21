快訊

自美返台個案打過三劑BNT仍感染！再增12例死亡個案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

第12期第一階段疫苗還剩1.1萬名額 北市：醫療量能足夠

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市衛生局歐佳齡（右）表示，北市開設第二階段的量能，比需求量還高，「看起來北市提供量能足夠」。圖／北市衛生局提供
北市衛生局歐佳齡（右）表示，北市開設第二階段的量能，比需求量還高，「看起來北市提供量能足夠」。圖／北市衛生局提供

被喻為史上最複雜的第12期疫苗第一階段10月18日開放預約，台北市卻頻傳名額不足問題，中央緊急協助北市增加5個接種站，北市衛生局今在防疫記者會上表示，第12期第一階段總計剩1萬1011個名額，第二階段因接種量能比需求量高，「看起來北市提供量能足夠」。

衛生局專委歐佳齡說明，第一階段預約已於昨日中午截止，莫德納第二劑需求量為13萬8428人、北市開設接種量能為9萬1385人，其中6萬2341人是透過北市預約系統預約、7437人是數位落差透過電話預約，剩下2萬1607個名額，最終莫德納第二劑實際預約人數為2萬1605人，剩餘2人的醫療量能。

AZ疫苗原本需求量為12萬6365人、北市開設接種量能為8萬2900人，實際預約人數為8萬18名，剩下2882人醫療量能；BNT疫苗加上中央協助設置的5個接種站後，原本需求量為14萬9267人、北市開設10萬1952人接種量能，實際預約人數為9萬3825名，剩下8127人醫療量能。

歐佳齡表示，第二階段部分，中央開出需求量為18萬4345人、北市開設接種量能為29萬4434人，比原本需求量還高，「看起來北市提供量能足夠」。

針對第12期疫苗量不足，是否沒跟醫院協調好？歐說，原本計算的量能應該足夠，但因第一及第二階段分配上與提供狀態不均，先前已有跟中央溝通，各界給的意見，也會虛心接受。

台北市第12期疫苗第一階段需求量及北市醫療量能數量。圖／北市衛生局提供
台北市第12期疫苗第一階段需求量及北市醫療量能數量。圖／北市衛生局提供
台北市第12期疫苗第二階段需求量及北市醫療量能數量。圖／北市衛生局提供
台北市第12期疫苗第二階段需求量及北市醫療量能數量。圖／北市衛生局提供

新冠疫苗 北市 衛生局

延伸閱讀

自美返台個案打過三劑BNT仍感染！再增12例死亡個案

北市接種量能不足、施打門診遭砍？蘇巧慧：新北也遭殃

北市接種量能不足 醫師籲衛生局鬆綁接種門診

相關新聞

第12期第一階段疫苗還剩1.1萬名額 北市：醫療量能足夠

被喻為史上最複雜的第12期疫苗第一階段10月18日開放預約，台北市卻頻傳名額不足問題，中央緊急協助北市增加5個接種站，北...

疫苗預約搶不到 中央地方誰負責？陳時中見民調喊冤

國內現值第十二輪預約接種，雙北預約名額秒殺，北市因施打量能不足槓上中央，認為中央分派施打量不均。媒體詢問，有民調顯示，有...

【重磅快評】承認「打高端就是無法出國」 是有多困難？

有民眾接種高端疫苗後，發現因為不符合美國入境免隔離規定，崩潰的表示後悔，還希望能否自費或混打其他疫苗，但都遭到拒絕。面對...

疫苗救濟審查縮短至2.5個月！ 中央接手增聘專家收案

國內疫苗接種不良反應個案通報破千，立委質疑救濟個案審查時間攏長且標準不明。據衛福部長陳時中於立法院報告，針對疫苗接種救濟...

影／疫苗陸續到貨 陳時中：明後年全民都可打到疫苗

新冠肺炎疫苗來台灣的數量逐漸增多，衛福部長陳時中表示，若疫情沒有太大變化，有機會明後年全民都可打到疫苗，增加抵抗力，至於...

疫苗惹怨柯文哲公布不配合醫院？黃珊珊：不記得有這個

中央日前公布第12輪疫苗接種量能，台北市第一階段僅開出4成量傳出北市府昨開內部會議，市長柯文哲不滿衛生局未積極跟醫院協調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。