第12期第一階段疫苗還剩1.1萬名額 北市：醫療量能足夠
被喻為史上最複雜的第12期疫苗第一階段10月18日開放預約，台北市卻頻傳名額不足問題，中央緊急協助北市增加5個接種站，北市衛生局今在防疫記者會上表示，第12期第一階段總計剩1萬1011個名額，第二階段因接種量能比需求量高，「看起來北市提供量能足夠」。
衛生局專委歐佳齡說明，第一階段預約已於昨日中午截止，莫德納第二劑需求量為13萬8428人、北市開設接種量能為9萬1385人，其中6萬2341人是透過北市預約系統預約、7437人是數位落差透過電話預約，剩下2萬1607個名額，最終莫德納第二劑實際預約人數為2萬1605人，剩餘2人的醫療量能。
AZ疫苗原本需求量為12萬6365人、北市開設接種量能為8萬2900人，實際預約人數為8萬18名，剩下2882人醫療量能；BNT疫苗加上中央協助設置的5個接種站後，原本需求量為14萬9267人、北市開設10萬1952人接種量能，實際預約人數為9萬3825名，剩下8127人醫療量能。
歐佳齡表示，第二階段部分，中央開出需求量為18萬4345人、北市開設接種量能為29萬4434人，比原本需求量還高，「看起來北市提供量能足夠」。
針對第12期疫苗量不足，是否沒跟醫院協調好？歐說，原本計算的量能應該足夠，但因第一及第二階段分配上與提供狀態不均，先前已有跟中央溝通，各界給的意見，也會虛心接受。
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