第12輪疫苗第一階段預約截止 北市：量能有剩

第12輪COVID-19公費疫苗分兩階段施打，台北市41萬人可在第一階段預約，但北市僅能提供27.6萬人次醫療量能，引發爭議。衛生局今天表示，預約截止後，還剩下1.1萬人次量能。

台北市衛生局專門委員歐佳齡今天在視訊記者會上表示，第12輪COVID-19（2019冠狀病毒疾病）公費疫苗第一階段預約已在昨天中午截止，中央提出41萬人次的需求，不過包含65歲以上長者，實際預約人數為26.5萬人，剩下1.1萬人次的量能。

歐佳齡指出，莫德納疫苗部分，中央提出13.8萬人次需求，台北市開出9.1萬人次醫療量能，有6.2萬名65歲以上的長者透過台北市的預約系統預約，另有7437名長者打電話到區公所預約，還有2.1萬人透過中央系統預約，最後剩下2人次的量能。

AZ疫苗部分，中央提出12.6萬人次需求，台北市開出8.3萬人次醫療量能，實際預約人數為8萬多人，最後剩下2882人次量能；BNT疫苗中央提出14.9萬人次需求，台北市包含中央加開的5個接種站共開出10.2萬人次量能，實際預約人數為9.4萬人，最後剩下8127人次量能。

歐佳齡表示，第二階段部分，中央提出的需求共18.4萬人次，包含莫德納疫苗5.3萬人次、AZ疫苗6.4萬人次、BNT疫苗6.7萬人次，台北市則可以提供29.4萬人次的醫療量能，足以滿足民眾需求。

她說，會要求疫苗合約診所保留門診次，是依據中央5月份來函辦理，落實分眾、分診、分流，並提供幼兒常規疫苗診次，感謝基層診所願意加開門診提供服務，目前量能已足夠，未來若還有大量接種需求，將採納意見辦理。

歐佳齡表示，統計至18日，台北市疫苗覆蓋率第1劑已達77.8%，第2劑25.5%，感謝所有醫護人員及工作人員的支援，並鼓勵市民朋友把握接種機會以提高保護力。

另外，媒體詢問，台北市立聯合醫院企業工會昨天指控為支援施打疫苗，醫護人員遭壓榨，甚至有護理師因太過疲勞發生針扎狀況，衛生局是否會介入了解？

歐佳齡表示，聯醫在疫情期間的確是負起很大的重任，非常感謝幫忙，針扎狀況在醫療院所內已有通報機制存在，不過若是在花博接種站將跟聯醫了解，並要求適當調配人力，避免過勞發生。

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