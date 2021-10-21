COVID-19疫苗台灣接種7個月 涵蓋率達65％

指揮中心今天公布統計， 國內從3月22日開始接種COVID-19疫苗，花了將近7個月，在昨天（10月20日）疫苗的人口涵蓋率終於達到65％，目前接近1/4的人口完整接種2劑。

中央流行疫情指揮中心今天下午公布，國內昨天COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗單日接種數超過31萬4334劑，其中阿斯特捷利康（AZ）疫苗17萬7144劑，莫德納（Moderna）疫苗7184劑，高端疫苗2254劑，BNT疫苗12萬7752劑。

從3月22日開始接種至昨天為止，國內COVID-19疫苗累計接種2092萬995劑，其中AZ疫苗1109萬191劑，莫德納疫苗521萬2646劑，高端疫苗135萬9371劑，BNT疫苗325萬8787劑。

指揮中心發言人莊人祥說，國內接種COVID-19疫苗的人口涵蓋率也達到65.00％，劑次人口比為89.29（劑/每百人）。

換言之，根據截至9月底內政部統計，台灣總人口數約2343萬餘人，有1522萬餘人至少已接種1劑疫苗，其中569萬餘人是完整接種2劑。

有別於上半年疫苗荒，台灣自7月以來，先後獲得國內外捐贈疫苗及政府自購疫苗接連到貨，展開大規模接種，目前正以10月底衝到7成的人口涵蓋率，全力進行疫苗接種作業。

考量到儘速完成國人2劑疫苗接種，指揮中心指揮官、衛生福利部長陳時中上午在立法院社會福利及衛生環境委員會專案報告提到，後續將視疫情與疫苗到貨，規劃於預約平台第13輪，提供部分接種第1劑AZ疫苗超過10週者，以輝瑞BNT疫苗完成第2劑接種。

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