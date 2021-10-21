快訊

自美返台個案打過三劑BNT仍感染！再增12例死亡個案

COVID-19疫苗台灣接種7個月 涵蓋率達65％

中央社 / 台北21日電

指揮中心今天公布統計， 國內從3月22日開始接種COVID-19疫苗，花了將近7個月，在昨天（10月20日）疫苗的人口涵蓋率終於達到65％，目前接近1/4的人口完整接種2劑。

中央流行疫情指揮中心今天下午公布，國內昨天COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗單日接種數超過31萬4334劑，其中阿斯特捷利康（AZ）疫苗17萬7144劑，莫德納（Moderna）疫苗7184劑，高端疫苗2254劑，BNT疫苗12萬7752劑。

從3月22日開始接種至昨天為止，國內COVID-19疫苗累計接種2092萬995劑，其中AZ疫苗1109萬191劑，莫德納疫苗521萬2646劑，高端疫苗135萬9371劑，BNT疫苗325萬8787劑。

指揮中心發言人莊人祥說，國內接種COVID-19疫苗的人口涵蓋率也達到65.00％，劑次人口比為89.29（劑/每百人）。

換言之，根據截至9月底內政部統計，台灣總人口數約2343萬餘人，有1522萬餘人至少已接種1劑疫苗，其中569萬餘人是完整接種2劑。

有別於上半年疫苗荒，台灣自7月以來，先後獲得國內外捐贈疫苗及政府自購疫苗接連到貨，展開大規模接種，目前正以10月底衝到7成的人口涵蓋率，全力進行疫苗接種作業。

考量到儘速完成國人2劑疫苗接種，指揮中心指揮官、衛生福利部長陳時中上午在立法院社會福利及衛生環境委員會專案報告提到，後續將視疫情與疫苗到貨，規劃於預約平台第13輪，提供部分接種第1劑AZ疫苗超過10週者，以輝瑞BNT疫苗完成第2劑接種。

新冠疫苗 AZ疫苗 莫德納疫苗 高端疫苗 BNT

延伸閱讀

自美返台個案打過三劑BNT仍感染！再增12例死亡個案

台灣癌症基金會：加強社會教育 男性也應接種HPV疫苗

實聯制到明年中！ 11月開放全年齡混打、完整接種出國

兒童疫苗將開打 CDC：師生在校仍需戴口罩

相關新聞

第12期第一階段疫苗還剩1.1萬名額 北市：醫療量能足夠

被喻為史上最複雜的第12期疫苗第一階段10月18日開放預約，台北市卻頻傳名額不足問題，中央緊急協助北市增加5個接種站，北...

疫苗預約搶不到 中央地方誰負責？陳時中見民調喊冤

國內現值第十二輪預約接種，雙北預約名額秒殺，北市因施打量能不足槓上中央，認為中央分派施打量不均。媒體詢問，有民調顯示，有...

【重磅快評】承認「打高端就是無法出國」 是有多困難？

有民眾接種高端疫苗後，發現因為不符合美國入境免隔離規定，崩潰的表示後悔，還希望能否自費或混打其他疫苗，但都遭到拒絕。面對...

疫苗救濟審查縮短至2.5個月！ 中央接手增聘專家收案

國內疫苗接種不良反應個案通報破千，立委質疑救濟個案審查時間攏長且標準不明。據衛福部長陳時中於立法院報告，針對疫苗接種救濟...

影／疫苗陸續到貨 陳時中：明後年全民都可打到疫苗

新冠肺炎疫苗來台灣的數量逐漸增多，衛福部長陳時中表示，若疫情沒有太大變化，有機會明後年全民都可打到疫苗，增加抵抗力，至於...

疫苗惹怨柯文哲公布不配合醫院？黃珊珊：不記得有這個

中央日前公布第12輪疫苗接種量能，台北市第一階段僅開出4成量傳出北市府昨開內部會議，市長柯文哲不滿衛生局未積極跟醫院協調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。