疫苗救濟審查縮短至2.5個月！ 中央接手增聘專家收案

國內疫苗接種不良反應個案通報破千，立委質疑救濟個案審查時間攏長且標準不明。據衛福部長陳時中於立法院報告，針對疫苗接種救濟個案會加速審查，如增派審查專家及召開會議，預計從原先最長6個月審查時間加快至2.5個，臨時動議中也能針對審核個案提出具體說明。

今日立委賴香伶於衛福部報告會議中提出質詢，認為國內預防接種救濟應該比照國外設立救濟專章、縮短審查時間，陳時中指出，今年面臨新冠疫苗施打，通報量大，過去由衛生局協助個案申請，但現在衛福部接手會積極改善程序，將縮短至2.5個月，會增聘專家、開會頻率也會增加。

另外接種疫苗後死亡其受害救濟金最高600萬元，無法排除相關個案也有350萬元，但會議中，疾管署長周志浩備詢也指出，國內新冠疫苗接種後死亡個案，僅審定5例皆與疫苗無關。其審核進度緩慢，引起立委不滿，且懷疑因果判定及舉證責任有困難，後續更提出臨時動議。

對於近日疫苗接種死亡個案仍時有所聞，指揮中心也多次公布多與慢性病等個案有關，排除疫苗死因，預防接種受害救濟金發放及認定仍是不清不楚。臨時動議指出，新冠疫苗多採用緊急授權方式上市，在安全性和有效性有更大未知風險，基於個人補償及監測、改良預防接種副作用目的，中央應積極釋疑。

疾管署署長周志浩針對臨時動議回應表示，對於審議案件舉證，現已經由中央協助資料蒐集，並由預防接種審查審議小組進行資料事實判斷，民眾無須負舉證責任。陳時中也承諾加快預防救濟受害救濟審查進度，協助民眾獲救濟補償，且在等待期間，民眾若遭遇困難應及時提供經濟及福利協助。

最後臨時動議決議如下，政府應針對疑因預防接種而受害者之申請救濟者，於進行審議後，由行政機關提出疫苗接種後發生之傷害或損害與預防接種無關之說明具體原因，否則即屬無法確定或相關，應依規定予以補償，以符合預防接種受害救濟制度之精神與立法目的，並確保接種疫苗受害者之權益。同時於十天公開申請與審議結果，以保障國人知的權利。

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