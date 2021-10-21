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第1劑逾10周者有機會 陳時中：第13輪規畫提供AZ混打BNT

中央社 / 台北21日電
衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。 中央社
衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。 中央社

COVID-19疫苗混打擴大開放有譜。衛福部長陳時中今天在立法院衛環委員會專案報告提及，規劃於第13輪疫苗預約時，提供部分接種第1劑AZ疫苗超過10週者，第2劑混打BNT疫苗。

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛生福利部長陳時中今天上午至立法院社會福利及衛生環境委員會進行專案報告，提及日後COVID-19（2019冠狀病 毒疾病）疫苗混打劃。

報告中指出，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）先前開會決議，COVID-19疫苗第1劑接種AZ疫苗的第1類至第3類優先接種對象，第2劑使用mRNA疫苗接種，且2劑接種間隔至少8週。

報告提到，指揮中心考量現階段維持醫療量能人員須速完成2劑疫苗接種的必要性，已開放第1類具有執業登記的醫事人員及醫療院所第一線非醫事人員，接種第1劑AZ疫苗超過10週，尚未接種第2劑疫苗者，以莫德納（Moderna）疫苗完成第2劑接種。

陳時中報告提到，後續將視疫情與疫苗狀況，將規劃於預約平台第13輪，提供部分接種第1劑AZ疫苗超過10週者，以輝瑞BNT疫苗完成第2劑接種。

台灣民眾黨立委賴香伶質詢提及混打規劃，是否與國內疫苗混打研究有關，陳時中答詢回應，主要是參考國外混打資料，但國內目前醫事人員混打，並無明顯副作用或不良反應，看起來結果不錯。

陳時中也說，目前專家會議僅同意AZ混打mRNA疫苗，即莫德納或輝瑞BNT疫苗；至於高端疫苗是否可混打，還需要更多證據。

新冠疫苗 陳時中 混打

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