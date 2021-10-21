第12輪疫苗接種網友狂罵 大數據分析中央、地方誰錯比較多？

被許多網友稱為「史上最複雜」的第12輪疫苗開放施打，這次同時開放登記BNT、AZ、莫德納等疫苗，數量也是疫苗開打以來最多的一次，衍生出不少亂象。其中，台北市疫苗施打量能與中央開放名額不同調，頻頻隔空互嗆，以及將AZ疫苗集中花博接種，也招致不少罵聲。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查熱門關鍵字，第12輪疫苗開放施打出現「複雜」、「秒殺」、「搶不到」等負面字詞，且網友最不滿名額一開放就被秒殺的情況。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/熱門關鍵字(分析區間:2021/10/14~2021/10/20)

最不滿名額不足被秒殺 抱怨「搞得跟搶演唱會門票一樣」

觀察網路聲量，名額不足被秒殺的討論以4336筆最高。此次第一階段開放30歲以上民眾預約接種BNT疫苗，不少人期待的守在電腦前，就是希望能在第一時間完成預約登記，但開放時間一到，因為瞬間湧入的人潮過多造成系統頻頻卡頓，民眾怨聲連連也有1426筆聲量。除了許多人無法順利進入下一個頁面，短短半個小時，台北市全部行政區幾乎都已被預約額滿，讓沒搶到的人不滿批評「中央預約系統又再卡」、「讓你搶不到，才會去打高端」、「搞得跟搶演唱會門票一樣」。

此外，台北市民發現想要打AZ疫苗只能選擇到花博，強制用場地分流，不讓民眾選擇就近的醫院或診所接種，網友也痛批這樣的安排，留言「附近停車位超少超難停車」、「第一劑在醫院打，為什麼第二劑只能去花博」、「又要日曬雨淋的排隊了」。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析區間:2021/10/14~2021/10/20)

中央、地方為疫苗亂象槓上 誰被網友罵比較多？

中央一口氣開出史上最多的疫苗施打量，但許多台北市民搶不到疫苗，將問題歸咎於施打量能不足導致，台北市長柯文哲因此與中央槓上。柯文哲18日在防疫記者會上表示，台北市在第一階段開出21萬施打量能，中央卻叫41萬人預約；第二階段提高至26萬，中央卻找18萬人登記，抱怨「這一定會出問題」，暗指中央疫苗分配不均是問題所在。

指揮中心19日首度公開「六都接種量能表」回擊打臉，指台北市開出施打BNT疫苗的量能僅5.6萬，開設接種量能比換算下來約39%，在六都中墊底。指揮官陳時中20日也忍不住開酸，稱台北市相對其他縣市還有努力空間，如果有困難「中央可以予以協助」。但台北市副市長蔡炳坤反駁，問題在於第一、二階段分配不平均，兩階段平均後北市提供的量能並無不足。

面對疫苗施打亂象，中央、地方相互指責是對方的問題，但從網友角度來看認為是誰的錯，透過聲量調查批評聲浪中，有37%在罵台北市、39%罵的是中央與指揮中心，雙方差距並不大。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析區間:2021/10/14~2021/10/20)









分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年10月14日至2021年10月20日。

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