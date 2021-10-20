聯醫工會控壓榨醫護打疫苗「未給酬勞」 籲北市府勿便宜行事

第12輪COVID-19公費疫苗即將開打，不過北市聯醫工會今天指出，為了加開花博接種站夜間門診，市府與聯醫強制動員、壓榨醫護人力。聯醫回應，將採外包人力等政策，共同完成任務。

台北市立聯合醫院企業工會今天在臉書發文指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情加上近期適逢流感流行季，疫苗接種的工作陡增，需要充足人力支援、醫護高度專注力才能進行，無奈因應民眾持續增加的施打需求，政府加開「產線」，卻沒有良好的人力支援政策，已經衝擊原先的急性病患就醫權益，也引起醫護不滿。

工會表示，許多醫護人員坦言，疫情趨緩後民眾就醫需求漸增，醫護人員又要頻繁支援疫苗施打工作，但院方支援調度混亂，甚至曾前一天才通知，近日北市府在花博接種站加開夜間診，更是與聯醫高層強制動員、壓榨更多醫護，使醫院面臨人力短缺。

工會舉例，以聯醫仁愛院區來說，最高紀錄曾於一天內抽調15名主治醫師、6名專科護理師支援，相當於占整間醫院一半的內科主治醫師，而每名專科護理師原先可負責10名住院病人照顧工作，造成的衝擊相當可觀，無形之中為病人帶來傷害。

工會進一步表示，北市衛生局招募退休或兼任護理師支援疫苗施打，每班費用是新台幣2500元，醫師的費用更是5000元至6500元，相較之下聯醫僅給予醫師每班3000元酬勞，施打超過100名民眾才有額外加給，而護理師、住院醫師的酬勞更僅有400元，且至今都還沒發放。

工會質疑，院方只是無止盡地要求員工支援，北市府的態度則是「便宜耐操一直用」，呼籲相關單位妥善規劃人力政策，勿便宜行事、無止盡剝削院內員工來打造民眾滿意度和政績。

台北市醫師職業工會秘書長陳亮甫補充，隨著COVID-19疫苗接種可能變成常態，考驗著政府調度人力的能力，呼籲政府善盡資源統籌的責任，醫護不是機器人，若過勞將無法維護醫療品質與病人權益，並呼籲醫院改善醫護人員的勞動條件。

聯醫仁愛院區院長蕭勝煌回應，仁愛院區負責統籌花博爭艷館疫苗施打，每天開設6線，每線分配1名醫師、2名護理師、1名專科護理師及3名醫事行政人員；排班後每天須動用12名醫師、54名護理師。

蕭勝煌指出，護理人員原則上以徵召自願人力為主，不足缺額由護理長、督導長及主任級填補，聯合醫院院本部也會支援行政批掛人力，下個月開始會採取外包人力契約及內部人力調整，共同完成花博疫苗施打任務。

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